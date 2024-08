Docente da USCS lança livro sobre Criminologia

A busca por um ambiente mais seguro e justo para toda a sociedade é permanente. Assim, os estudos na área de criminologia são fundamentais, possibilitando, entre outros benefícios, a análise de fatores sociais e ambientais que podem levar um indivíduo a cometer um crime; o desenvolvimento e aperfeiçoamento de políticas públicas específicas; o combate à criminalidade, por meio da criação de estratégias para este fim; a justiça criminal, a partir do melhor entendimento dos casos; além do estudo e prevenção à violência ligada a questões de gênero e raça.

De forma a contribuir com a área, o docente da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) e delegado de polícia do Estado de São Paulo, professor David Pimentel Barbosa de Siena está lançando, neste mês, a publicação “Criminologia” (Ed. Lumen Juris, 2024. 372p.). Destinado a estudantes, profissionais da área e interessados no tema, a publicação desafia concepções tradicionais e incentiva uma reflexão crítica sobre as abordagens adotadas no tratamento do crime. por meio de estudos de caso e análises detalhadas. Nela, David Siena convida o leitor a uma jornada profunda pelos meandros da criminalidade e suas ramificações na sociedade moderna.

“Compreender o fenômeno criminal hoje exige muito mais do que identificar crimes; envolve um estudo detalhado que passa pela etiologia do crime, pela análise das políticas públicas e pelas consequências dessas medidas na sociedade. O objetivo desta publicação é proporcionar a estudantes das áreas de direito e segurança pública, e a todos que se dedicam ao estudo da criminologia, uma ferramenta que seja prática e aplicada, capaz de auxiliar na construção de um sistema de justiça mais eficiente e que responda às demandas reais da sociedade”, explica o autor.

Em “Criminologia”, Siena proporciona um estudo rigoroso e envolvente sobre a complexidade do crime e das respostas sociais a ele. A obra atravessa séculos de teorias criminológicas, das clássicas às mais contemporâneas, elucidando o papel crucial que a criminologia desempenha no diagnóstico e solução de comportamentos criminais.

Com uma linguagem acessível, o autor explora aspectos essenciais como etiologia do crime, métodos de investigação e o impacto das políticas públicas na prevenção e combate ao crime. Este livro é uma ferramenta indispensável para aqueles que buscam não apenas entender os fundamentos da criminologia, mas também aplicá-los na prática do sistema de justiça criminal.

Sobre o autor

Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, especialização em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura, mestrado e doutorado em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Atualmente é delegado de polícia do Estado de São Paulo, professor de Criminologia da Academia de Polícia “Dr. Coriolano Nogueira Cobra”, professor de Direito Penal, coordenador pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública e coordenador do Observatório de Segurança Pública da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, tutor da Rede de Ensino à Distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Segurança, Violência e Justiça da UFABC e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.