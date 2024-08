Dobradinha no topo: BMW tem os carros elétricos com maior alcance do Brasil, de acordo com o Inmetro

Repleto de lançamentos, praticamente semanais, o segmento de carros elétricos no Brasil é o que mais chama atenção atualmente. Contudo, apesar de todas as novidades, uma coisa permanece igual: a BMW tem os carros elétricos com maior alcance do mercado atualmente, de acordo com o Inmetro. Líder isolado desde o seu lançamento em 2021, o BMW iX, na versão xDrive 50, tem o impressionante alcance de até 528 quilômetros homologado pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Revolucionário em seu lançamento e com equipamentos jamais vistos no segmento automotivo, o iX impressiona em todos os sentidos. Sua grade regenerativa, a tecnologia semelhante ao do Boeing no teto-solar, o sistema de som Bowers & Wilkins Diamond Surround com 30 alto-falantes, 1.615W de potência e função 4D são os principais destaques. Além disso, o modelo tem 523 cv e 765 Nm de torque, com capacidade de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,6 segundos. O segundo carro mais eficiente do Brasil também é da BMW. Trata-se do i7, sedã ultraluxuoso, que tem alcance de até 479 quilômetros, também homologado pelo PBEV. Carro mais tecnológico e luxuoso à venda no Brasil, o BMW i7 é equipado com um cinema de 31 polegadas e resolução 8k no banco traseiro, conexão 5G, sistema de som de 2.000w, 544 cv de potência e 745 Nm de torque instantâneo.