Doar sangue nesta Páscoa é um gesto de renovação da vida

O período da Páscoa celebra a vida e o renascimento, nas tradições cristãs. Um momento de refletir também sobre a solidariedade e o amor entre os povos. Nesta Páscoa, o GSH Banco de Sangue de Santo André chama atenção para importância da doação de sangue, esse gesto de amor que traz uma nova esperança de vida para as pessoas que estão enfermas e que necessitam deste componente único para sobreviver.

Por meio de uma campanha veiculada nas redes sociais, a instituição sensibiliza os doadores com a mensagem: “O dia em que a vida ganha uma nova chance. Faça essa Páscoa mais feliz, doe sangue”.

E como forma de agradecimento às pessoas que se engajarem nesta ação de solidariedade, o Banco de Sangue contemplará os seus doadores nesta semana de Páscoa, dias 27, 28 e 30 de março (enquanto durarem os estoques), com diversas gostosuras de chocolate – de bombons a barras – dependendo da modalidade do doador (de primeira vez, de repetição ou doador de aférese).

De acordo com Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André, a campanha chega em um momento em que é extremamente necessário que mais pessoas se tornem doadoras de sangue. “Ainda não alcançamos o equilíbrio em nossos estoques sanguíneos, que enfrentam um déficit de 70% atualmente. Com o feriado desta semana, a probabilidade é de uma queda ainda maior. Por isso, nosso convite é para que a população saudável doe sangue ao longo desta semana, ou mesmo feriado”, diz Janaína.

Horário de funcionamento do Banco de Sangue no feriado

A unidade funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h. Neste feriado de sexta-feira da Paixão, 29 de março, estará fechada, reabrindo em seu horário normal no sábado. O endereço é Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.

Todos os tipos sanguíneos são necessários neste momento, principalmente os de Rh negativo, que são os que mais estão em falta. Mesmo quem não sabe qual o seu tipo sanguíneo pode doar, pois, no procedimento de doação é realizado o teste de tipagem.

Para doar, basta comparecer à unidade, ou agendar previamente.

Serviço:

GSH Banco de Sangue de Santo André

Endereço: Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel) – possui estacionamento no local.

Telefones: (11) 4434-8200 | (11) 96910-2488

Atendimento: de segunda a sábado, das 7h às 12h