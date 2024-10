Doadores de sangue de SP podem consultar hemocentro mais próximo pelo app do Poupatempo

O Governo de São Paulo lançou uma nova facilidade para a população que deseja doar sangue. A busca pelo Hemocentro mais próximo está disponível no aplicativo do Poupatempo. A iniciativa faz parte do programa de Saúde Digital da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O serviço é gratuito, disponível para Android e iOS, e facilita a busca pelo ponto de coleta mais próximo para doação de sangue total, plaquetas, medula óssea e outros. A listagem dos locais traz o endereço e contato de cada posto.

Para realizar o procedimento é necessário ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos, e apresentar o RG ou outro documento oficial com foto, além de outros requisitos básicos. Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas.

Antes, os doadores precisavam acessar o site da SES, procurar os pontos de coleta e localizar o mais próximo de sua residência. Agora, com apenas alguns cliques, é possível selecionar a região, escolher o bairro e localizar o local mais próximo para doação, em uma única plataforma.

Quem pode doar?

Ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ter sido feita até 60 anos incompletos. Os doadores com menos de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável;

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar alimentado, porém sem refeições pesadas (gordurosas) nas três horas que antecedem a doação;

Portar documento oficial e original de identidade com foto e dentro do prazo de validade (RG, carteira profissional, carteira de habilitação).

Como ser um doador?