Doação de sangue – um gesto que faz a diferença neste fim de ano

O Natal e o Ano Novo são momentos especiais para celebrar com amigos e familiares, mas também são períodos em que os estoques nos bancos de sangue tendem a diminuir.

Infelizmente, durante as festas de fim de ano, com as viagens e as confraternizações, ocorre uma redução significativa no número de doadores, enquanto a demanda por sangue nos hospitais aumenta, principalmente devido aos acidentes de trânsito e aos diversos tratamentos emergenciais que são contínuos.

Para minimizar esse impacto nos estoques sanguíneos, o GSH Banco de Sangue de Santo André reforça o apelo para que a população doe sangue. “Enquanto celebramos a vida, muitas pessoas dependem da nossa solidariedade para continuar vivendo. As festas de fim de ano, apesar de alegres, coincidem com um período crítico para os bancos de sangue”, ressalta Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue.

Atenção aos horários especiais!

Para atender com conforto aos doadores e garantir que todos possam efetuar seu gesto de solidariedade, o GSH Banco de Sangue de Santo André funcionará de forma especial durante as festas de fim de ano:

24 e 31 de dezembro: Abertura para cadastro até às 12h.

Abertura para cadastro até às 12h. 25 de dezembro e 1º de janeiro: Fechado.

Fechado. Demais dias: Funcionamento normal, das 7h às 12h, de segunda a sábado, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.

De acordo com a instituição, a situação é mais crítica para os tipos sanguíneos O- e A-, cujos estoques estão quase esgotados:

O sangue O- é fundamental, especialmente em emergências, quando não há tempo suficiente devido à criticidade do paciente para realizar testes de identificação do seu tipo sanguíneo, podendo ser transfundido em qualquer pessoa que necessite do hemocomponente. Além disso, é a principal recomendação para recém-nascidos de até 4 meses que necessitem de transfusão de sangue, conforme orientação do Ministério da Saúde, tornando sua disponibilidade ainda mais vital.



é fundamental, especialmente em emergências, quando não há tempo suficiente devido à criticidade do paciente para realizar testes de identificação do seu tipo sanguíneo, podendo ser transfundido em qualquer pessoa que necessite do hemocomponente. Além disso, é a principal recomendação para recém-nascidos de até 4 meses que necessitem de transfusão de sangue, conforme orientação do Ministério da Saúde, tornando sua disponibilidade ainda mais vital. O tipo A-, por sua vez, é raro, representando apenas cerca de 6% da população. Devido à sua raridade e à restrição de compatibilidade, a doação de A- é extremamente importante para atender necessidades específicas.

“Lembramos, porém, que todos os tipos sanguíneos são necessários. Cada gota de sangue doado pode salvar uma vida”, conclui Janaína.