Doação de sangue: Tietê Plaza Shopping quarta edição da campanha

O dia 23 de setembro no Tietê Plaza Shopping será marcado pela 4ª edição da Campanha de Doação de Sangue, organizada pelo banco de sangue Amorsedoa, em parceria com o hemocentro São Lucas. A coleta será feita na Arena Saúde que fica localizada no primeiro andar do empreendimento e conta com uma equipe especializada para atender ao público com todo o suporte necessário.

O objetivo da campanha, é reunir e atrair um grande número de pessoas e incentivar o público para a doação de sangue em meio a um cenário em que os estoques operam com apenas 40% de sua capacidade na região metropolitana, de acordo com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo.

“Mais que uma causa social, a campanha é um evento simbólico para o Tietê Plaza e traduz o nosso compromisso com o bem-estar da sociedade e, principalmente, da comunidade local. Temos ciência da importância de somarmos o máximo de doações que conseguirmos para os bancos de sangue, por isso, queremos manter constante o incentivo e contamos com a contribuição do público”, diz Jessica Zanela, gerente de marketing do Tietê Plaza Shopping.

Para doar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, pesar mais de 53kg e ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável. Além disso, os doadores precisam estar alimentados, evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos seis meses. Homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes ao ano, e mulheres a cada três meses, máximo de três vezes ao ano. A campanha acontece das 10h às 15h, e o agendamento prévio gratuito é realizado por meio do link do Sympla.

O projeto Amorsedoa iniciou em novembro de 2018, liderado por Adriano Lopes de Oliveira (Presidente/Fundador), por meio de um grupo de Franquias (MOVEFRANCHISING) que tinha como objetivo a prática de esportes. Um dos critérios da competição era doar sangue para obter pontuação, mas como algumas pessoas do grupo estavam impossibilitadas de fazer essa boa ação, Oliveira por ter um perfil competitivo começou a fazer convites pedindo ajuda para seus familiares e amigos, surgindo assim o projeto, que hoje já soma mais de 1.000 ações, coletando mais de 60 mil bolsas de sangue, salvando mais de 220.000 vidas nesse período.

O Hemocentro São Lucas é uma associação de natureza privada especializado em medicina transfusional que atende hospitais na Capital e na Grande São Paulo, incluindo Guarulhos, Osasco, ABC, Santos, Franco da Rocha, presente também no estado do Rio de Janeiro. Realiza todas as etapas do ciclo do sangue, incluindo a coleta, processamento, exames laboratoriais, armazenamento, transporte, controle de qualidade e a transfusão dos hemocomponentes.

Serviço

Doação de Sangue no Tietê Plaza Shopping

Endereço: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Local: 1°piso na Arena Saúde

Data: 23 de setembro

Horários: das 10h às 15h

Link