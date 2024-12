Doação de sangue em SP

Doar sangue é um gesto solidário e voluntário capaz de salvar a vida de pessoas que estão passando por tratamentos e intervenções médicas de grande complexidade, como transplantes, procedimentos oncológicos, transfusões e cirurgias, bem como pacientes com doenças crônicas graves.



Seguro, o processo inteiro de doação dura menos de uma hora, retira no máximo 450ml deste tecido líquido vital e pode salvar até quatro vidas.



Requisitos para doar sangue

No geral, basta observar as restrições em relação ao peso, idade e condições de saúde.

• Ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ter sido feita até 60 anos incompletos. Os doadores com menos de 16 anos devem estar acompanhados pelo responsável;

• Pesar no mínimo 50kg;

• Estar alimentado, porém sem refeições pesadas (gordurosas) nas três horas que antecedem a doação;

• Portar documento oficial e original de identidade com foto e dentro do prazo de validade (RG, carteira profissional, carteira de habilitação).

Para tirar outras dúvidas sobre doação de sangue, acesse aqui.



Onde doar

Na capital, a Associação Beneficente de Coleta de Sangue (Colsan) é responsável pelos hemocentros na rede municipal de saúde, com três pontos de coleta ativos em hospitais municipais que ficam no Tatuapé, Ermelino Matarazzo e Aclimação. Confira os locais para doação de sangue.



Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio – Tatuapé

Av. Celso Garcia, 4815, Tatuapé

Telefone: (11) 2942-8094/ 3394-7081

Segunda a sábado, das 8h às 13h (exceto feriados)

Estacionamento gratuito por 2h: Rua Síria, 126 – Jet Autoposto

Hospital do Servidor Público Municipal – Aclimação

R. Castro Alves, 60 – 4º andar (próximo ao Metrô Vergueiro)

Telefone: (11) 3277-5303

Segunda a sábado, das 8h às 12h30 (exceto feriados)