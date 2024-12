Doação de sangue: Como salvar vidas e combater a falta de estoque em São Paulo

A doação de sangue, um ato altruísta e voluntário, desempenha um papel crucial na saúde pública, sendo essencial para o tratamento de pacientes que necessitam de transfusões, transplantes e intervenções cirúrgicas complexas. Essa prática não apenas beneficia aqueles que enfrentam doenças crônicas severas, mas também garante a continuidade dos cuidados médicos em situações críticas.

O processo de doação é seguro e eficiente, levando menos de uma hora para ser concluído. Durante a doação, é retirado um máximo de 450 ml de sangue, quantidade suficiente para potencialmente salvar até quatro vidas. Para garantir a eficácia desse sistema, é fundamental que a população incorpore a doação de sangue em seu cotidiano, evitando que essa ação seja motivada apenas por casos emergenciais ou conhecidos.

No entanto, a falta de doadores é uma preocupação constante, especialmente em períodos festivos e durante as férias, quando os níveis de estoque frequentemente caem a patamares críticos. Essa diminuição pode comprometer seriamente o atendimento aos pacientes que dependem desse recurso vital.

Requisitos para a Doação

Os potenciais doadores devem atender a algumas diretrizes básicas, que incluem:

Ter entre 16 e 69 anos, com a primeira doação realizada antes dos 60 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável.

Pesar pelo menos 50 kg.

Estar bem alimentado, evitando refeições pesadas nas três horas anteriores à doação.

Apresentar um documento oficial com foto e válido (como RG ou carteira de habilitação).

Locais para Doação em São Paulo

Na cidade de São Paulo, a Associação Beneficente de Coleta de Sangue (Colsan) gerencia diversos hemocentros. Os principais pontos de coleta estão localizados nos seguintes hospitais:

Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio – Tatuapé

Av. Celso Garcia, 4815

Telefone: (11) 2942-8094 / 3394-7081

Horário: Segunda a sábado, das 8h às 13h (exceto feriados)

Estacionamento gratuito por 2 horas: Rua Síria, 126 – Jet Autoposto

Hospital do Servidor Público Municipal – Aclimação

R. Castro Alves, 60 – 4º andar (próximo ao Metrô Vergueiro)

Telefone: (11) 3277-5303

Horário: Segunda a sábado, das 8h às 12h30 (exceto feriados)

Esclarecimentos sobre Doação de Sangue

Um adulto possui aproximadamente entre 5 a 6 litros de sangue em seu corpo; durante uma doação, são coletados até 450 ml. É importante destacar o conceito de “doador universal”, que refere-se ao tipo sanguíneo O-, enquanto AB+ é considerado “receptor universal”. No Brasil, os tipos sanguíneos mais prevalentes são A e O, representando quase 90% da população.

A frequência permitida para doações é limitada a quatro vezes por ano para homens (com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações) e três vezes para mulheres (com intervalo mínimo de 90 dias), visando proteger a saúde do doador.

Diversos testes são realizados no sangue coletado para verificar sua tipagem e detectar doenças como hepatites B e C, HIV I, sífilis e outras condições que podem comprometer a segurança dos receptores.

Após a coleta, o sangue é fracionado em componentes essenciais que atendem diferentes necessidades médicas: concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado.

Mitos sobre Doar Sangue