Doação de mudas e plantios acontecem nos parques no dia do aniversário da cidade de SP

Oficinas de compostagem, plantio e doação de mudas, atrações musicais, teatro e palestras voltadas à sustentabilidade fazem parte das diversas atividades que Secretaria do Verde e do Meio Ambiente promove no dia 25 de janeiro nos parques municipais espalhados por todas as regiões, quando São Paulo completa 470 anos.

Outra ação são os plantios participativos realizados pela Divisão de Arborização Urbana (DAU)/ Divisão de Produção e Herbário Municipal (DPHM) em parques e praças.

A Divisão da Fauna Silvestre (DFS) no CeMaCAS – Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres terá seus serviços mantidos, recebendo animais entre 8h e 12h, já o plantão telefônico será das 8h às 17h.

Não terão expediente entre os dias 25 e 26 a UMAPAZ – Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz e os viveiros municipais Harry Blossfeld, Arthur Etzel e Manequinho Lopes.

O Planetário do Carmo permanece temporariamente fechado para reformas.

Confira a programação

Zona Sul

Parque Shangrilá

Cidade Verde Sustentável – Parada Recicla

22 a 25/01, às 9h – Oficina de compostagem caseira

22 a 25/01, às 10h – Palestra: Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Também serão disponibilizados contêineres durante toda a semana para recolhimento de pilhas, eletrônicos, plástico, tampinhas, óleo, esponjas e embalagens de cosméticos e de produtos de limpeza para destinação a locais regulamentados.

Parque Santo Dias

9h – Plantio de mudas com a comunidade

8h às 18h – Apresentação de músicos locais

Parque Cordeiro – Martin Luther King

16h – Apresentação de Dança do Ventre

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia

O dia todo – doação de mudas

Parque Linear Ribeirão Cocaia

9h – Dança Afromix

11h – Trilha do Teiú

11h – Roda de bate-papo: a importância de respeitar os animais e o meio ambiente

11h – Fazendo arte (pintura com giz de cera sobre as espécies de animais)

Parque Nabuco

11h – Varal solidário

14h – Apresentação de Balé

Parque Praia do Sol

8h às 12h, Projeto Limpeza na Represa (bate-papo ambiental e mutirão de limpeza)

Zona Leste

Parque Chácara das Flores

Detox pós-festas (ginástica e palestra)

Parque Raul Seixas

10h – Ciclistas Bonequeiros (Teatro Lambe-lambe)

Parque do Carmo

15h – Ciclistas Bonequeiros (Teatro Lambe-lambe)

7h às 11h – Circuito Popular de corrida – com atividades para crianças

Parque Tiquatira

13h às 16h – Evento para as crianças, com pula-pula e algodão doce

Zona Oeste

Parque Chácara do Jockey

8h às 12h30 – Festival de futebol

Parque Linear Água Podre – Ypuera

9h30 – Plantio de mudas (Divisão de Arborização Urbana – DAU e Divisão de Produção e Herbário Municipal – DPHM)

Parque Luís Carlos Prestes

10h – Contação de história e caça aos tesouros da natureza – para todas as idades (levar uma caixa vazia de sapato ou ovo)

Zona Norte

Parque Lions Club Tucuruvi

13h às 17h – Flashback anos 60/70 com aulas de passinhos

Parque Anhanguera

8h – Apresentação de dança

10h – Apresentação brigada de incêndio do parque

10h às 16h – Feira de artesanato

Parque do Trote

28/01 – Shows

Veja os endereços dos parques

Plantios Participativos

Zona Norte

25/01, às 9h – Plantio participativo de 10 mudas frutíferas – Parceria SVMA/CADES Regional/ Subprefeitura/

AMAJU/ PAVS (SMS)

Local: Praça Padre João Bosco Penido Burnier/ Av. do Poeta – Jd. Julieta

13h – Plantio participativo de 15 mudas de jerivá – Parceria SVMA/PAVS (SMS)

Local: Rua 30, Tremembé.

Zona Leste

9h – Plantio participativo de 67 mudas de árvores – Parceria com a Subprefeitura de Sapopemba

Local: Av. Sapopemba (trecho entre a R. José Antônio Fontes até a R. Antônio Pereira Pegas)

Zona Oeste

10h – Plantio participativo de 50 mudas de árvores

Local: Parque Linear Água Podre – Ypuera

Zona Sul

9h – Plantio participativo de 97 mudas de árvores nativas

Local: Praça Deputada Ivete Vargas x Av. Orvalho do Sol – Subprefeitura Capelo do Socorro

10h – Plantio participativo de mudas de árvores nativas em parceria com o Conselho Gestor do Parque Chuvisco, a Área de Lazer Água Espraiada (ALAE) e munícipes.

Local: Av. Túlio Teodoro de Campos, 51 – Vila Paulista