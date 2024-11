Do implante dentário à piscina dos sonhos: como investir o 13º salário

O pagamento do 13º salário em 2024 deve beneficiar cerca de 92,2 milhões de brasileiros, injetando aproximadamente R$ 321,4 bilhões na economia nacional, de acordo com estimativas do DIEESE. A primeira parcela será paga até o dia 30 de novembro, oferecendo uma oportunidade única para trabalhadores e aposentados planejarem o uso desse recurso extra de maneira estratégica.



Embora muitos utilizem o 13º salário para quitar dívidas ou realizar compras de fim de ano, essa renda extra também pode ser direcionada para alcançar metas pessoais e profissionais que demandam planejamento financeiro. Seja para construir a tão desejada piscina, investir em um curso de férias para atualizar conhecimentos, ou priorizar estética e saúde, o benefício pode ser uma ferramenta para concretizar sonhos e iniciar o próximo ano com objetivos cumpridos.



O setor de franquias no Brasil segue em constante crescimento e expansão. Dados da pesquisa de desempenho da ABF (Associação Brasileira de Franchising) reforçam essa tendência, indicando um aumento expressivo de 15,8% no faturamento do primeiro semestre de 2024, passando de R$ 105,107 bilhões para R$ 121,766 bilhões, em comparação ao mesmo período de 2023. Confira algumas opções de produtos e serviços oferecidos por redes de franquias para investir o 13º salário.

Casa do Celular- inicie 2025 com a tecnologia em dia

O 13º salário é uma ótima oportunidade para investir em tecnologia e renovar seu celular. A Casa do Celular oferece diversas opções um modelo mais moderno, com recursos avançados que atendem às suas necessidades, como câmeras de alta qualidade, bateria de longa duração e armazenamento suficiente. Planeje-se para usar parte desse dinheiro e garantir um bom custo-benefício.

A rede apresenta Smartphones com descontos especiais, parcelamentos facilitados e brindes exclusivos. Não perca a chance de começar o próximo ano com um celular novo e atualizado.

Oral Sin: sorriso perfeito e harmonização facial

O 13º salário pode ser uma oportunidade ideal para investir em saúde e melhorar a autoestima. Procedimentos como lentes de contato dentais, harmonização facial e implantes dentários são alternativas que aliam estética e funcionalidade. As lentes de contato dentais são lâminas ultrafinas de porcelana que corrigem manchas, desgastes e espaçamentos, proporcionando um sorriso mais natural e harmônico.

Já a harmonização facial utiliza técnicas como preenchimentos com ácido hialurônico e toxina botulínica para suavizar rugas, redefinir contornos e realçar proporções do rosto de forma personalizada. Por sua vez, os implantes dentários substituem dentes perdidos por próteses fixas posicionadas com a ajuda de pinos de titânio que servem como raízes artificiais, garantindo uma mastigação eficiente e uma aparência natural.

O custo dos tratamentos varia segundo a condição clínica do paciente. O tipo de material utilizado também é um fator relevante que influencia no valor final.

Um implante unitário — para pessoas que precisam substituir apenas um dente perdido — pode custar a partir de R$ 1 mil. Contudo, a única maneira de ter um orçamento preciso e personalizado é realizar uma consulta de avaliação com um profissional capacitado.



Rede iGUi- Implantação e tratamento de piscina

A maior produtora de piscinas pré-fabricadas do mundo é conhecida por proporcionar entradas para suas piscinas e diversos serviços de qualidade e que fazem toda a diferença no dia a dia de seus clientes. Com o final do ano e o calor se aproximando, o uso do 13° salário para adquirir a sonhada piscina para implementar na sua área de lazer ou contratar serviços que facilitem a rotina de quem tem piscina em casa é essencial. Por isso, a Rede iGUi conta com um portfólio de piscinas tradicionais a alto padrão, em parceria com a Cerâmica Atlas, com e sem transparência, formatos pré-definidos ou sob encomenda. Além disso, a TRATABEM, microfranquia da Rede realiza serviços de tratamento das águas com excelência, como: manutenção (mensal ou avulsa), assistência técnica com soluções, reparos e tratamento químico de todos os tipos de piscinas, como fibra, alvenaria e vinil, e em qualquer estágio de descuido, em spas, saunas e hidromassagens; aspiração, limpeza, polimento da borda; identificação, reporte e sugestões de soluções para defeitos nas piscinas e equipamentos, análise qualitativa da água; instrução técnica sobre cuidados essenciais para uma piscina limpa, saudável e segura; venda de produtos químicos e acessórios como capas, cascatas, iluminação, móveis e venda de piscinas (em parceria com a iGUi); assistência técnica em todos os equipamentos de filtragem (casa de máquinas, motobombas, filtro de areia, troca de qualquer tipo de peça de todas as marcas de filtros para piscinas); venda e instalação do Clorador (fabricado exclusivamente pela iGUi) para piscinas (para tratamento da água com sal); manutenção de fontes (chafariz) e espelhos d’agua; delivery de produtos e acessórios, e muito mais.

Rockfeller: Curso de férias: Intensivo de inglês

Investir o 13º salário em um curso intensivo de inglês é uma estratégia para começar o ano com um diferencial competitivo no currículo. Essa oportunidade permite reciclar conhecimentos e avançar rapidamente, especialmente com métodos que condensam seis meses de conteúdo em apenas 30 dias. A Rockfeller, referência no ensino de idiomas, oferece essa modalidade intensiva e acaba de incorporar inteligência artificial em sua metodologia. Essa inovação potencializa o aprendizado, que facilita tanto o domínio da gramática quanto o desenvolvimento da conversação de maneira prática e eficiente.

Royal Face: estética facial e corporal

A Royal Face, maior rede de harmonização facial e corporal do Brasil, apresenta diversas oportunidades para quem deseja cuidar da pele e do corpo e utilizar bem o 13º. A rede explora as mais avançadas técnicas de estética facial e corporal, combinando ciência e inovação, com um ticket médio em torno de R$1500 nos mais de mais de 40 tipos de tratamentos que variam desde Bioestimulador, Toxina Botulínica, Preenchedores e muito mais.

5àsec- é o momento da limpeza geral no ambiente residencial

Além de higienizar diferentes tipos de peças de vestuário, cama, mesa e banho nos mais de 550 pontos de venda em todo o Brasil, a 5àsec lançou um serviço para atender a uma demanda no lar dos consumidores. O 5àsec em Casa integra o portifólio da marca e é indicado para quem deseja realizar a limpeza e a sanitização de estofados, tapetes, cortinas e colchões com tecnologia de última geração, sempre pensando no bem-estar dos clientes. Para quem deseja iniciar o ano com os móveis e outros itens limpos, este serviço pode ser realizado em uma das lojas da 5àsec com o valor sob consulta.