Moisés Spilere representa a renovação para a Câmara de Vereadores de Nova Veneza

A campanha eleitoral em Nova Veneza está a todo vapor e, na corrida para o Legislativo municipal, desponta uma nova voz. Após conquistar o título do campeonato Catarinense da série B de 2024 e o acesso a série A do estadual do ano que vem como presidente do Caravaggio Futebol Clube, Moisés Spilere (PSDB) se apresenta como a renovação para promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo na Câmara de Vereadores.

Com a formação em Economia e Gestão Empresarial, o candidato está concorrendo pela primeira vez a um cargo no Legislativo neoveneziano. No entanto, a experiência na gestão de empresa e no esporte garantem a expertise em levar à Câmara um novo olhar para se fazer política no município. “Acredito que é necessária uma renovação na nossa Câmara de Vereadores e eu me sinto preparado para contribuir com a minha comunidade, com a minha cidade”, enfatiza Spilere.

Agora, na sua estreia na política, o candidato busca ser a voz do Distrito de Caravaggio, mas sem deixar o olhar para todas as comunidades do município, levando para a Câmara Municipal uma gestão focada em resultados, valorizando as raízes neovenezianas e um olhar empático e moderno para as necessidades da população. “Meu compromisso é com o trabalho, a transparência e o desenvolvimento integral da cidade, sempre priorizando as pessoas e as tradições locais”, destaca o candidato.

Pilares da Campanha

O candidato elencou quatro pilares principais para apresentar para a população de Nova Veneza. No pilar de “Crescimento com Inovação”, Moisés busca utilizar da sua experiência em gestão empresarial para fortalecer a economia de Nova Veneza, com foco na criação de políticas que incentivem o empreendedorismo, apoiem novas e antigas empresas, e promovam a qualificação profissional dos trabalhadores.

Já no “Energia para o Futuro”, o candidato visa fortalecer os projetos sociais que vão envolver crianças e adolescentes, melhoria na infraestrutura das praças esportivas e ginásio, além de fomentar o esporte amador e profissional. No pilar de “Bem-Estar e Qualidade de Vida”, a ideia do economista é proporcionar aos moradores espaços de lazer, incluindo buscar a construção de um parque no distrito de Caravaggio.

Por fim, com foco em “Cultura Viva”, Spilere firma o compromisso com a valorização das tradições e a promoção da diversidade cultural.

Mais informações sobre a campanha de Moisés Spilere podem ser conferidas nas redes sociais do candidato, por meio do @moisesspilere.