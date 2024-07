Do campo ao prato: os elos do PAA no combate à fome no Brasil

Quando Talita Marques da Silva vê os pratos dos filhos Emanuel, Débora e Rebeca com arroz, feijão, calabresa acebolada, legumes e hortaliças fresquinhos na Cozinha Solidária de Sol Nascente, no Distrito Federal, a ponta final de uma série de elos de políticas de segurança alimentar se concretiza.

A refeição saudável e gratuita servida diariamente é produzida pelas cozinheiras do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Cozinheiras que recebem com frequência na porta do estabelecimento o caminhão que faz o transporte de caixas com verduras e legumes cultivados por agricultoras familiares da região.

“Tem me ajudado muito. Às vezes não tem nem o que comer em casa e a gente vem, trago meus filhos para almoçar e eles nos servem muito bem. As refeições são ‘super ótimas’. Quando dá a hora do almoço, meu filho já pede: ‘mãe, vamos para a cozinha, vamos para a cozinha’”, relata Talita, que é beneficiária do Bolsa Família.

Parte das hortaliças consumidas pela família de Talita são produzidas pelas mãos de Ivanildes Sousa ao lado de outras 25 mulheres no Assentamento Canaã, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Brazlândia (DF). Elas semeiam, adubam, cultivam, evitam as pragas e colhem café, tomate, banana, maracujá, ervas e oleaginosas orgânicas. Produzem sabendo que toda a comercialização está garantida.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, faz a compra direta dos produtos e garante que toda uma cadeia virtuosa em prol da alimentação saudável se sustente. Além de cozinhas solidárias, os ingredientes chegam à merenda escolar de escolas públicas, hospitais, restaurantes comunitários e instituições de assistência social.

“A gente conseguiu tirar o Brasil do Mapa da Fome em 2014. O país voltou por responsabilidade do governo passado, mas vamos zerar isso. Eu não quero ninguém com fome nesse país. Eu quero todo mundo tomando café bem gostoso. Se tiver o cuscuzinho, um ovo frito, a macaxeira, um inhame, tudo bem. Se não tiver, pode ser um pão com mortadela, mais um cafézinho quente com leite. Eu quero todo mundo almoçando, todo mundo jantando, que as crianças tenham uma merenda escolar saudável”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista recente à rádio Princesa, na Bahia.