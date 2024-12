Dnit revisa diretrizes de monitoramento das pontes federais após tragédia

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) anunciou uma revisão abrangente das diretrizes de monitoramento e classificação de risco das pontes federais do Brasil. Esta iniciativa surge em resposta à tragédia ocorrida com a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que desabou recentemente, resultando em quatro mortes e várias pessoas desaparecidas. O diretor-geral do Dnit, Fabrício Galvão, destacou a importância da atualização dos processos de fiscalização, que atualmente realizam inspeções a cada um ano e meio.

Atualmente, o Dnit utiliza um sistema que centraliza informações sobre o estado das pontes, incluindo sua classificação de risco. Contudo, foi observado que a ponte que colapsou estava classificada como “ruim” (categoria 2) e não havia registros de problemas nos últimos três anos. Essa discrepância gerou estranhamento, levando à criação de uma comissão interna para investigar as causas do acidente e as responsabilidades envolvidas.

A nova abordagem do Dnit visa aumentar a frequência das inspeções e implementar classificações mais rigorosas. O levantamento recente indicou que 727 pontes estão nas categorias crítica ou ruim, evidenciando a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura. Galvão afirmou que o órgão está comprometido em transformar seu sistema de monitoramento para evitar futuros acidentes.

Além disso, o Dnit também deve publicar uma nova instrução de serviço nos próximos meses para fortalecer o processo de avaliação das pontes em estado crítico. A situação atual é alarmante, e a revisão das diretrizes pode ser um passo crucial para garantir a segurança nas estradas brasileiras. O foco será priorizar ações em pontes classificadas como críticas e melhorar a transparência e eficácia do sistema de monitoramento.