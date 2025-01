Djokovic supera Alcaraz e avança para semifinal do Australian Open

O tenista sérvio Novak Djokovic alcançou um feito notável ao garantir sua presença na 50ª semifinal de Grand Slam, um marco significativo na carreira de um dos maiores jogadores da história do esporte. Em uma intensa batalha de 3 horas e 37 minutos no Australian Open, ele conseguiu reverter a situação contra o espanhol Carlos Alcaraz, conquistando a vitória por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4.

Este embate, que colocou frente a frente dois ex-líderes do ranking mundial, foi marcado por momentos espetaculares e trocas de bola impressionantes. Agora, Djokovic, atual número sete do mundo, se prepara para enfrentar o alemão Alexander Zverev na busca por uma vaga na final do torneio australiano, que acontecerá na próxima sexta-feira.

Em suas declarações após o jogo, Djokovic expressou sua emoção ao afirmar: “Eu queria que esse jogo tivesse sido a final. Ganhei um dos mais épicos jogos dessa quadra, do nosso esporte.” Com essa vitória, o tenista se aproxima ainda mais de conquistar seu 11º título em Melbourne e já acumula um total de 24 conquistas em Grand Slams, consolidando-se como o maior campeão da história nesse quesito.

Além disso, esta vitória representa a 99ª no Australian Open para Djokovic, que também alcançou a impressionante marca de 301 sets vencidos no torneio. No ano anterior, ele foi eliminado nas semifinais pelo italiano Jannik Sinner, atual campeão e líder do ranking mundial. Contra Zverev, que atualmente ocupa a vice-liderança na ATP, Djokovic possui um histórico favorável com oito vitórias em doze confrontos diretos. No entanto, eles não se enfrentam desde a semifinal do Masters 1.000 de Cincinnati em 2023, quando Djokovic saiu vitorioso.

No lado oposto da chave, o italiano Jannik Sinner se prepara para enfrentar o australiano Alex de Minaur por uma vaga na semifinal. Além disso, o americano Ben Shelton e o italiano Lorenzo Sonego também competem pelo último espaço disponível nas semifinais.

Carlos Alcaraz, que é atualmente o número três do mundo, repetiu sua melhor campanha no Australian Open até agora. Este é o único Grand Slam onde ainda não conquistou um título; no ano passado, ele também foi eliminado nas quartas de final.

Análise do jogo

No início da partida, Djokovic aproveitou os erros não forçados cometidos por Alcaraz e rapidamente estabeleceu uma vantagem de 2/0. Contudo, o espanhol não demorou a reagir e igualar a contagem. O primeiro set foi decidido com uma quebra decisiva de Alcaraz que terminou em 6/4. Durante a partida, Djokovic pediu atendimento médico e se retirou temporariamente para tratamento.

O segundo set seguiu um padrão semelhante; Djokovic iniciou bem com uma vantagem de 3/0 antes que Alcaraz empatasse novamente. No entanto, foi o sérvio quem se destacou na reta final desse set e fechou em 6/4 após uma quebra crucial.

No terceiro set, Djokovic manteve seu nível elevado enquanto Alcaraz enfrentava dificuldades em seu serviço. Apesar dos esforços do espanhol para devolver uma quebra (4/3), ele foi superado novamente por Djokovic, que dominou até garantir a vitória por 6/3.

O quarto set foi repleto de pontos espetaculares e longas trocas de bola. Ambos os tenistas elevaram seu desempenho e conseguiram salvar break points importantes. Contudo, Djokovic conseguiu abrir uma vantagem inicial que se mostrou decisiva e selou sua vitória final com um placar de 6/4.