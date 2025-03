Djokovic estreia com vitória e vai à 3ª rodada em Miami

O tenista sérvio Novak Djokovic, atualmente classificado como o quinto melhor do mundo, começou sua trajetória no Masters 1000 de Miami com uma vitória significativa, encerrando uma sequência de resultados abaixo do esperado em torneios anteriores. O evento, que ocorre nos Estados Unidos em quadras duras, possui uma premiação total de US$ 9,1 milhões.

Após ser eliminado nas semifinais do Australian Open e sofrer derrotas na fase inicial dos torneios de Doha e Indian Wells – uma ocorrência incomum em sua carreira – Djokovic enfrentou o australiano Rinki Hijikata, 86º colocado no ranking ATP. O sérvio dominou a partida, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/1), em um tempo total de 1h19min no Hard Rock Stadium.

Este confronto marcou o segundo encontro entre os dois jogadores nesta temporada, sendo que Djokovic já havia saído vitorioso no ATP 250 de Brisbane, na Austrália. O início do jogo foi avassalador para o número cinco do mundo, que aplicou um “pneu” no primeiro set, com três quebras de serviço. Contudo, o segundo set apresentou mais desafios, caracterizado por um equilíbrio notável que culminou em um tie-break. No desempate, Djokovic rapidamente abriu vantagem de 5 a 1, garantindo a vitória sem maiores sustos.

Na próxima fase do torneio, Djokovic enfrentará o lucky-loser argentino Camilo Ugo Carabelli, classificado como 65º do mundo. Carabelli conseguiu uma virada impressionante ao vencer o jovem americano Alex Michelsen, cabeça de chave número 32, com parciais de 6/7 (7/3), 7/5 e 6/3.

Djokovic está em busca de quebrar o recorde de títulos de Andre Agassi no Masters de Miami, almejando conquistar seu sétimo troféu neste prestigiado torneio.