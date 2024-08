Djokovic avança e vai enfrentar Alcaraz na final do tênis nos Jogos de Paris

Novack Djokovic e Carloz Alcaraz são os dois finalistas do torneio de tênis dos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta sexta-feira (2), nas disputas pela semifinal, o espanhol superou o canadense Félix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, enquanto o sérvio despachou o italiano Lorenzo Musetti, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

A final será neste domingo (4), às 7h (de Brasília), no palco em que Alcaraz foi consagrado recentemente, na conquista de Roland Garros, o quarto Grand Slam de sua carreira –ele também foi campeão no US Open em 2022 e em Wimbledon, nas edições de 2023 e 2024.

O espanhol disputa as Olimpíadas pela primeira vez. “Medalha! Isso significa tudo para mim, mas ainda falta o domingo!”, ele escreveu no Instagram.

Aos 21 anos e 91 dias no dia da final, Alcaraz pode ser o mais jovem tenista a ser campeão olímpico de simples na história. O recorde atualmente pertence ao americano Vincent Richards, que levou o ouro em Paris 1924, com 21 anos e 123 dias (diferença de apenas 32 dias).

Djokovic, por sua vez, está em sua quinta participação em Jogos Olímpicos. Apesar de seus 24 títulos de Grand Slam e de outras diversas conquistas, ele nunca brilhou no maior palco do esporte mundial. Os Jogos de Paris serão, provavelmente, a derradeira chance para ele subir no lugar mais alto do pódio.

A única medalha que ele conquistou até o momento é um bronze nos Jogos de Pequim-2008 –perdeu a semifinal para o espanhol Rafael Nadal e venceu o americano James Blake na disputa do terceiro lugar.