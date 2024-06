Djavan se apresenta com a ‘Turnê D’ em Santos, nesta sexta (28)

Ícone da MPB, o cantor Djavan chega a Santos com a ‘Turnê D’, nesta sexta-feira (28), no Blue Med Convention Center, na Ponta da Praia. O projeto leva o nome do último álbum lançado pelo artista, em 2022. A abertura dos portões será a partir das 20 horas.

Intimista e repleta de sucessos, a turnê chega à sua reta final após passar por 50 cidades brasileiras e também pelo exterior, incluindo Europa e os Estados Unidos.

No repertório, canções do enigmático e provocativo ‘D’, como ‘Ao Menos Um Porto’, ‘Iluminado’ e ‘Beleza Destruída’. Djavan também traz ao palco um passeio por diversas fases da sua carreira, em músicas já conhecidas pelo público, como ‘Sina’, ‘Oceano’, ‘Eu Te Devoro’ e muitas outras.

Os ingressos estão sendo vendidos por meio do site https://www.alphatickets.com.br ou no ponto físico de venda Referência Smart, no Shopping Parque Balneáro.

Artista

Djavan é um dos mais importantes e criativos artistas da Música Popular Brasileira. Inventivado pela mãe, o cantor e compositor começou na música aos 11 anos, em Maceio. Com uma estreia triunfante, Djavan seguiu para o Rio de Janeiro na década de 1970, investindo na versatilidade.

Já como parte do cenário musical brasileiro, Djavan conquistou o país com álbuns como ‘A Voz, o Violão, A Música de Djavan’ (1976), ‘Djavan’ (1978), ‘Alumbramento’ (1980), ‘Seduzir’ (1981) e outros.

Serviço

Djavan Turnê D

Datas: 28 de junho – Sexta-feira.

Horários: Abertura dos portões: 20 horas // Show: Previsto para às 22 horas

Ingressos:https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=2600177F-0B1C-4769-8703-A5A06E6154D1&hostname=&dt=20240520161214

Local: Blue Med Convention Center – Praça Almirante Gago Coutinho, 29 – Ponta da Praia, Santos