Djavan, Jota Quest, Sandra de Sá e outros artistas se unem em homenagem a Cássia Eller

Com o grande sucesso da parte l e ll do projeto que traz versões de canções da cantora Cássia Eller, em versão Reggae, o Cássia Reggae, une grandes nomes da música brasileira para o lançamento do terceiro álbum, que encerra com chave de ouro essa trilogia de homenagens.

O trabalho foi lançado na primeira semana de dezembro, mês que marca o nascimento e a morte de Cássia Eller.

“Cássia Reggae Vol. 3”, começa com a canção “Eleanor Rigby” dos Beatles, na voz de Cássia Eller, com arranjos e participações especiais de Andreas Kisser (Sepultura) e Barrett Martin (Screaming Trees).

A música ganhou um videoclipe que será disponibilizado no dia 10 de dezembro, data que Cássia Eller faria 61 anos. O vídeo conta com imagens inéditas da cantora, cenas que remetem à sua vida e obra, e atores retratando momentos sensitivos de pessoas comuns, fazendo uma reflexão sobre a solidão e o vazio humano, temas presentes na letra da canção de Lennon & McCartney.

O álbum produzido por Sérgio Fouad e Fernando Nunes segue com canções icônicas, interpretadas por gênios da música nacional e Internacional, entre eles, Djavan, Zélia Duncan, Jota Quest, Carlinhos Brown e seu filho Migga, Filipe Catto, Val Donato, Vitor Kley, Mato Seco e Peter Buck, da banda americana REM.

A canção “E.C.T” ganhou uma versão afro-latina-indiana por Carlinhos Brown e seu filho Migga, outra versão incrível ficou por conta de Zélia Duncan, que interpretou “All Star”, acompanhada de instrumentos de sopro e cordas. Djavan dá à voz para a canção “Queremos Saber” em uma interpretação impecável. Vitor Kley, Banda Mato Seco e Peter Buck, fazem uma releitura de “As Coisas Tão Mais Lindas”.

As novidades não param por aí, Sandra de Sá e o rapper Xis transformam “Socorro” em uma verdadeira festa de Rap Reggae, Filipe Catto e Val Donato cantam “No Recreio”, e a banda Jota Quest, fecha o álbum com uma versão reggae-eletrônica de “Por Enquanto” de Renato Russo.

O álbum fecha a trilogia “Cássia Reggae”, que ao longo dessa jornada uniu mais de 30 cantores e dezenas de músicos, em homenagem à vida e obra de Cássia Eller.

“Com o Cássia Reggae Volume 3 fechamos a trilogia dessa homenagem cheia de bons sentimentos na alma. É isso que todos nós, banda e produtores sentimos, Cássia Eller é uma estrela de brilho crescente iluminando todos nós”, Fernando Nunes.