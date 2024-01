Djavan ganha especial pelos 75 anos na programação da Rádio Nacional

Em comemoração aos 75 anos do astro Djavan, que faz aniversário em 27 de janeiro, a Rádio Nacional executa uma atração temática com repertório de sucessos e histórias da bem-sucedida carreira do veterano neste domingo (28), ao meio-dia.

A produção inédita da emissora pública reúne clássicos da obra do artista e depoimentos sobre o célebre cantor e compositor que está em turnê pelo país com o show “D”, espetáculo do vigésimo quinto álbum da discografia do músico alagoano.

O especial traz uma sequência de canções autorais que atravessam gerações e embalaram a trilha sonora de tramas televisivas. A seleção musical da homenagem contempla hits como “Fato Consumado”, “Álibi”, “Meu Bem Querer”, Sina”, “Tanta Saudade”, “Lilás”, “Oceano”, “Linha do Equador”, “Nem um Dia”, “Flor de Lis” e “Eu te Devoro”, entre outros títulos marcantes.

Djavan chega aos 75 anos de vida como um dos poucos artistas brasileiros a superar um bilhão de execuções em áudio e vídeo nas plataformas digitais. Fruto de sucessos como a faixa “Se”, líder com 135 milhões; “Oceano”, com 96 milhões; e “Sina”, com 44 milhões. O bamba iniciou carreira na era dos compactos, bem antes de a internet reinventar a comunicação, a indústria fonográfica e o consumo.

Reconhecido pelo talento singular, o músico desenvolve um trabalho personalíssimo que concilia tradição e modernidade, popularidade e sofisticação, raiz nordestina e apelo pop. Sempre se reinventando, Djavan escreve letras inusitadas e faz um som contemporâneo que agrada o público de todas as idades e lota plateias em apresentações no país e no exterior. No palco, a energia das performances impressiona.

Com uma hora de duração, o conteúdo temático da faixa semanal apresentada pela Rádio Nacional tem locução de Gláucia Araújo. A produção e o roteiro são de Cezar Faccioli. O programa tem trabalhos técnicos de Lucas Alexandre. A coordenação é de Cynthia Cruz.

Além de conferir a faixa de especiais pelas ondas do rádio, o ouvinte ainda pode escutar a programação da Nacional no site da emissora e no app Rádios EBC. A atração que celebra a vida e a obra de Djavan foi produzida a partir do material de acervo preservado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Serviço

Djavan – 75 anos – domingo, dia 28/1, ao meio-dia, na Rádio Nacional