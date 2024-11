DJ Lelis grava clipe de “Surfando na Onda (Tropa do Lelis)”, com Kadu Martins e Mc Thaizinha

DJ Lelis acaba de gravar o clipe de seu novo single, “Surfando na Onda (Tropa do Lelis)” uma produção realizada em parceria com produtora Love Funk, em São Paulo. A música, que promete agitar as pistas de dança com muito funk e bregadeira, conta com participações especiais de Kadu Martins e Mc Thaizinha.

Com apenas 18 anos, o jovem artista vem construindo uma trajetória marcante na cena musical brasileira e se destaca em diversos palcos do país. Com mais de 3 milhões de reproduções em seu canal no YouTube, já se apresentou ao lado de grandes nomes da música nacional, como Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Henrique & Juliano, Xand Avião e Nattan.

Seu primeiro sucesso veio com o single “Sem tu não sou ninguém”, em parceria com o cantor Kadu Martins, que viralizou e acumula mais de 800 mil streams no Spotify, a faixa deu a Lelis DJ uma visibilidade ainda maior e consolidou sua imagem, atraindo olhares de fãs e da crítica. Além disso, o lançamento de “Efeitos”, com Lauana Prado, acumula impressionantes 10 milhões de streams, e afirma sua habilidade em transitar entre diferentes estilos musicais.

Também em 2024, DJ Lelis se tornou um dos mais proeminentes nomes do MTG: prática comum no funk de “colagem” de sons ou músicas, com novas batidas e efeitos sonoros, que alcançou ampla viralização neste ano. O artista divulgou os MTGs de “Lua”, música de Nilson Neto, “Greve de Beijo” de Israel & Rodolffo, e “Efeitos” de Lauana Prado, que acumula impressionantes 10 milhões de reproduções.