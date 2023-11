DJ Gio Marx lança a faixa “Tarde Pra Dizer Não” nesta sexta-feira (1º)

O DJ Gio Marx convidou os conterrâneos Gf Gahiji e Dafront para a faixa “Tarde Pra Dizer Não”, que chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro. Link oficial: https://bit.ly/3N7Rbmi

A música sucede “Baile”, que também teve participação sul-mato-grossense, a rapper SoulRa. A faixa, que conta com quase 10 mil players no Spotify, é também o nome do álbum que vem sendo construído single-a-single.

“Quero fazer músicas dançantes, sigo nessa linha atual com influência de trap, boombap, e música latina”, explica Gio sobre o projeto.

As misturas e influencias, deve-se pelo próprio perfil do artista. Nascido em Campo Grande (MS), Gio Marx é produtor musical e DJ profissional desde 2008.

Seja tocando com algum artista, dando aula ou participando de campeonatos, Gio Marx é um DJ completo que já se apresentou em diversos lugares do Brasil e da América do Sul, incluindo Paraguai, Colômbia e Bolívia.

Gio Marx faz parte do time da A Braba Records, liderada pelo músico, produtor e empresário, Dachuva. Juntos, recentemente, lançaram um disco de vinil, tendo no lado A o single “Corpo Quente” (Dachuva) e no outro, “Baile”.