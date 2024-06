Divulgado resultado preliminar do Programa de Intercâmbio Cultural

O Ministério da Cultura (MinC) publicou nesta sexta-feira (28) o resultado preliminar da 3ª Reunião da Comissão de Avaliação e Seleção do Programa de Intercâmbio Cultural. Foram 94 inscrições selecionadas, de todas as regiões do Brasil. Os recursos poderão ser feitos de 28 de junho a 1º de julho. O resultado será divulgado no site do MinC, na página do edital e no Sistema Mapas de Cultura.

Com um investimento de R$ 3,5 milhões, a ação da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural (Sefic/MinC), juntamente com a Fundação Nacional de Artes (Funarte) concederá bolsa cultural para despesas de deslocamento, permanência e participação com trabalho próprio de agentes culturais em eventos, festivais, feiras de negócios e outras atividades culturais, no Brasil e no exterior.

Intercâmbio Cultural

O Programa de Intercâmbio Cultural do MinC, que esteve ativo de 2009 a 2015, beneficiou sete mil pessoas ao longo desse período. Os recursos serão alocados com 20% destinado a cada região do Brasil. Os participantes receberão R$ 7 mil para destinos nacionais e R$ 17 mil para destinos internacionais, independentemente da duração da estadia. Os beneficiários dos estados da Amazônia Legal (Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso) receberão um adicional de R$ 1,5 mil, independentemente do destino.

O edital se destaca por suas ações afirmativas, oferecendo bonificações de pontuação para propostas lideradas por mulheres (cis e trans), idosos, indivíduos ou grupos de cultura urbana, e pessoas LGBTQIAP+. Além disso, há um foco especial em propostas que beneficiem ou sejam originadas de comunidades periféricas. O programa visa incentivar a participação e o protagonismo de agentes culturais e equipes representativas de pessoas negras, indígenas e com deficiência.

