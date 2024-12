Divulgada lista de projetos aprovados para Vitrine Inova CPS

Está disponível a lista com as 50 propostas classificadas para a Vitrine Inova CPS, segunda etapa da Trilha de Empreendedorismo e Inovação do Centro Paula Souza (CPS). Os aprovados fizeram parte da 19ª edição da Escola de Inovadores, curso de extensão gratuito organizado pela Inova CPS com objetivo de ensinar pessoas com espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em startups.



Até sexta-feira (13), os autores dos projetos selecionados devem confirmar interesse em participar da Vitrine Inova CPS na plataforma oficial da Escola de Inovadores. Após o prazo, serão convocados os candidatos em lista de espera.

Os participantes foram classificados de acordo com critérios como inovação, viabilidade técnica e potencial de mercado. Eles contarão com três meses de mentorias, a partir de fevereiro de 2025, para aprimoramento do modelo de negócios e validação das propostas junto a possíveis clientes e investidores.



O acompanhamento será feito por professores de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais que atuam como agentes de inovação, além de especialistas do mercado. As ideias de empreendedorismo também ficarão disponíveis no site da Vitrine Inova CPS, onde terão oportunidade de ganhar visibilidade do público em geral.

Trilha de Empreendedorismo e Inovação

A trilha de apoio a empreendedores do CPS é composta por três estágios. A porta de entrada é a Escola de Inovadores, curso online de extensão gratuito oferecido semestralmente em todas as regiões do Estado de São Paulo. Os participantes recebem treinamentos sobre gestão empresarial básica, comunicação e marketing, tecnologia aplicada aos negócios, abertura e manutenção de empresas, inspiração, ideação, prototipagem e ferramenta de modelagem de negócios Canvas.



Também são feitas mentorias para construção do plano de negócios com foco em demandas atuais de mercado e características da economia regional.

A segunda fase é a Vitrine Inova CPS, em que as 50 melhores propostas do curso são convidadas para avançar no desenvolvimento dos seus modelos de negócios, com o apoio de empresários, instituições do poder público e representantes de ambientes de inovação, como incubadoras, parques tecnológicos e espaços de coworking.



A terceira e última etapa é o programa intensivo de aceleração Acelera Inova CPS, que reúne os 20 melhores participantes da Vitrine, com maior potencial de mercado, para mentorias especializadas na captação de recursos financeiros para alavancar as startups.