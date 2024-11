Divulgação do resultado do “Enem dos Concursos” é adiada

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou, nesta quarta-feira (20), que a divulgação do resultado final do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), popularmente referido como o “Enem dos Concursos“, não ocorrerá na data previamente estabelecida para esta quinta-feira (21). Em comunicado, a pasta informou que um novo cronograma será comunicado aos participantes.

O CPNU disponibilizou um total de 6.640 vagas, distribuídas entre 21 entidades da administração pública federal, incluindo órgãos diretos, autárquicos e fundacionais. A seleção foi estruturada em oito blocos temáticos distintos, conforme segue:

Bloco 1: Administração e Finanças Públicas, com 744 vagas.

Bloco 2: Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação, oferecendo 580 vagas.

Bloco 3: Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário, com 538 vagas.

Bloco 4: Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, totalizando 971 vagas.

Bloco 5: Políticas Sociais, Justiça e Saúde, com 1.008 vagas.

De acordo com o cronograma anteriormente divulgado, os candidatos aprovados participariam de cursos de formação já em dezembro deste ano, com as posses dos cargos previstas para ocorrerem a partir de janeiro de 2025. Contudo, com a alteração anunciada, os candidatos devem aguardar novas informações sobre o andamento do processo.