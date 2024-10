Diversidade chega ao paladar no Circuito Gastronômico – Sabores do Grande ABC    

De 1º de outubro a 30 de novembro, os amantes da boa comida poderão explorar a rica e diversificada cena gastronômica da região do Grande ABC no evento Circuito Gastronômico-Sabores do Grande ABC. Durante dois meses, 20 restaurantes locais vão oferecer menus especiais e promoções exclusivas para os visitantes.

O Circuito Gastronômico é uma iniciativa do perfil “@sem.receita”, idealizado para promover e fortalecer a gastronomia local. O evento também celebra o sucesso de um projeto de gestão promovido pelo Sebrae-SP que, de junho a agosto, ofereceu consultorias e encontros presenciais para os 20 estabelecimentos. Os temas abordados incluíram: gestão financeira; gestão de pessoas; marketing gastronômico; padronização de processos na área de alimentação; segurança alimentar e aproveitamento integral dos alimentos.

Essas iniciativas visam elevar o padrão dos restaurantes e fomentar um setor mais competitivo, mas com sustentabilidade. De acordo com Otamir Junior, influencer e responsável pelo perfil “@sem.receita” no Instagram, o evento reflete o desejo dos empresários de melhorar e consolidar a gastronomia nos sete municípios que compõem o Grande ABC.

Para todos os gostos

No “Circuito Gastronômico-Sabores do Grande ABC” o público poderá escolher desde comida de boteco, pizzas, hambúrgueres, massas, chopp artesanal, até cafés especiais e sobremesas. Há também uma padaria especializada em produtos sem glúten e sem leite, reforçando o compromisso com a diversidade gastronômica.

“O grande ABC tem destinos gastronômicos incríveis, que devem ser conhecidos em toda região metropolitana de São Paulo. Nosso objetivo, além de aumentar a competitividade desses negócios com cursos e consultorias, é estimular a demanda por meio do Circuito.” ressalta Vinicius Agostinho da Nóbrega, gerente regional do Sebrae-SP.

Os interessados em participar do evento devem entrar no site https://saboresdograndeabc.com.br/. Em seguida, é só baixar o voucher disponível e apresentá-lo ao chegar no estabelecimento.

SERVIÇO

Circuito Gastronômico-Sabores do Grande ABC

1º de outubro a 30 de novembro