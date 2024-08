Diversão garantida no mês de agosto na programação infantil do Shopping Boulevard

As férias de julho terminaram, mas a diversão continua no Shopping Boulevard, em Vila Isabel. Neste mês de agosto, o shopping preparou uma série de atividades encantadoras para garantir que as crianças tenham momentos inesquecíveis e possam aproveitar momentos de lazer e alegria.

Uma das atrações mais esperadas, que ocorre todos os domingos, a partir das 15h30, é o teatrinho infantil no Palco Boulevard, localizado na Praça de Alimentação, no 3º piso. Neste mês, o querido mascote Jujuba apresenta histórias cativantes e educativas, com uma programação especial que inclui espetáculos como “As Olimpíadas da Tartaruga e a Lebre”, “Pinóquio” (especial de Dia dos Pais), “Mágico Fini” e “Cachinhos Dourados”. Para participar dessas sessões, basta baixar o aplicativo do Shopping Boulevard RJ, fazer o cadastro e resgatar o ingresso gratuitamente.

Além do teatrinho, o Shopping Boulevard traz o Super Circo, localizado no primeiro piso. Destinado a crianças de 0 a 10 anos, este evento oferece atrações como pula-pula, kombi-oficina do mágico e jogos eletrônicos. Os ingressos são cobrados de acordo com o tempo de permanência, e os responsáveis podem acompanhar as crianças em todas as atividades.

Para os amantes de cinema, o Shopping Boulevard oferece diversas opções de filmes em sua grade, possibilitando que toda a família desfrute dos melhores filmes e lançamentos em cartaz. Localizado no 3º piso, na Praça de Alimentação, o cinema é uma ótima escolha para uma tarde de diversão com um delicioso combo de pipoca.

O shopping também possui outras opções de entretenimento infantil, como o Brinkey Entretenimento, no 2º piso, que conta com brinquedos de realidade virtual, games esportivos e diversas brincadeiras. O Bambinni Park, no 1º piso, oferece um amplo espaço de diversão com brinquedos variados e um salão de festas. Já o Brincar Kids Park, no 2º piso, proporciona muita diversão com brinquedos, piscina de bolinhas e atrações periódicas.

O Shopping Boulevard é um local superseguro e divertido para as crianças, oferecendo uma programação diversificada que promete encantar todas as idades.

Agenda Teatro Agosto

04/08: As Olimpíadas da Tartaruga e a Lebre

11/08: Pinóquio (Especial do Dia dos Pais)

18/08: Mágico Fini

25/08: Cachinhos Dourados

Horário: Sempre a partir de 15h30

Para mais informações, acesse o aplicativo do shopping e fique por dentro de todas as atrações.

Serviço:

Evento: Programação infantil do Shopping Boulevard

Datas: Todo o mês de agosto

Local: Shopping Boulevard, Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel