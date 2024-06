Diversão em Cena traz “Rosa Pequena, Vida de Circo” a Diadema

O espetáculo “Rosa Pequena, Vida de Circo”, da Companhia das Rosas, chega a Diadema no mês de junho, dia 08, sábado em montagem da Companhia das Rosas criada em 2017, numa parceria das artistas da cena Erica Stoppel e Luara Bolandini para investigar a relação entre a arte circense e o teatro de bonecos e também dialogar com as crianças dando voz às questões relacionadas ao universo delas.

“Rosa Pequena, Vida de Circo” é um espetáculo sem falas, dirigido por Bruno Rudolf, que utiliza da técnicade bonecos e sombras para contar uma história de uma criança, Rosa, uma boneca em tamanho real que sonha em voar. Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

Rosa é uma boneca que atua unida ao corpo das atrizes e em alguns momentos ganha vida afastada delas, além de outros objetos que ganham vida em cena, como a galinha e a miniatura da Rosa. O espetáculo estreou no Sesc Bom Retiro, em 2019, e é fruto de uma longa pesquisa das fundadoras da companhia na construção de uma dramaturgia sem palavras que utiliza diversas linguagens expressivas como ferramenta de suas criações.

Este projeto é viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do PROAC-ICMS, com realização da Magenta Gestão de Cultura e produção da Mina Cultural. Conta com apoio da Prefeitura de Diadema, através da Secretaria de Cultura.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Diadema

Rosa Pequena, Vida de Circo (Companhia das Rosas)

Dia 8 de junho, sábado, às 16h.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 300, Centro)

Classificação indicativa: a partir de 2, até 9 anos

Duração 45 minutos

377 lugares

Entrada Gratuita