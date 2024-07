Diversão em Cena retorna para Diadema com “Estórias Brincantes de Muitos Paizinhos”

O Diversão em Cena traz para Diadema o espetáculo Estórias Brincantes de Muitos Paizinhos que tem como tema principal a relação entre pais e filhos, e o respeito que devemos ter pelas diferenças individuais de cada ser humano, quer seja ele pai ou filho. O Teatro Clara Nunes recebe a apresentação gratuita, no dia 10 de agosto, sábado, às 16h. Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

A obra, que é uma continuação da pesquisa da Companhia do Abração, sobre as primeiras relações do ser humano, tem os “Tingas”, três personagens simpáticos e oníricos, que estão em busca de um Pai, um norte que oriente para a escolha de caminhos e “dê um jeito” no mundo, que todos temos o dever de cuidar. Uma história de afeto e respeito à diversidade de um mundo “bagunçado”, em que são apresentadas várias figuras paternas desde o pai biológico ao adotivo, aquele que educa em casa e na escola, o pai escolhido por afinidade e até mesmo a própria “mãe-pai”, entre outras diversas formas de afeto paternalista.

Acesso e formação de público

Para contribuir com a democratização do acesso à cultura, a Fundação ArcelorMittal atua com a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural. Neste contexto, destaca-se o Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em 14 anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 3 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1,3 milhão de pessoas.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Estórias Brincantes de Muitos Paizinhos (Companhia do Abração)

Diadema

10 de agosto, sábado, às 16h.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes. Rua Graciosa, 300, Centro, Diadema, SP

Classificação indicativa: a partir de 5 anos

Entrada gratuita | Ingressos distribuídos no teatro 1 hora antes do início do evento, por ordem de chegada.