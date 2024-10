Diversão em Cena leva Pinocchio a Diadema

O Diversão em Cena chega em Diadema com o espetáculo musical “Era uma vez…Pinocchio”, montagem do grupo “Dos Clássicos Produções”, que sobe ao palco do Teatro o Teatro Clara Nunes, no sábado, 12, às 16h. Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

As tirinhas originais do personagem escritas pelo italiano Carlo Collodi em 1883, eram publicadas no jornal “II Giornale per i Bambini”. Pinocchio, conhecido por ser um boneco de madeira, criado porGepetto, ganha vida após a visita da Fada Azul, e se tornou uma referência em virtude do crescimento de seu nariz a cada vez que não falava a verdade. A apresentação gratuita tem duração de 50 minutos, e é indicado para crianças a partir de 3 anos.

Sinopse

Era uma vez um antigo vilarejo. Numa casinha iluminada, vivia Gepetto, um talhador de grande talento e grande coração. Entre muitos cucos, caixinhas de música e brinquedos coloridos, havia um que era especialmente querido: Pinocchio, uma simpática marionete de madeira! Para felicidade de Gepetto, em uma noite muito especial surgiu no céu a brilhante estrela dos desejos, capaz de ouvir e conceder o sonho do coração das pessoas e, o velho talhador tinha apenas um: que seu querido Pinocchio pudesse se tornar um menino de verdade!

FICHA TÉCNICA

Direção-geral: Rodrigo Gomes

Texto original: Carlo Collodi

Texto e versões: Ella Dalcin

Elenco: Miguel Ryan (pinóquio), Max Grácio (gepeto/stromboli),

Lucas Godoy (grilo falante) e Yasmin Barbosa (fada azul / bailarina)

Locução: Beatriz Algranti

Cenário e figurino: Rodrigo Gomes

Iluminação: Amon Bitencourt

Duração: 50 minutos/musical

Créditos registros fotográficos: Moa Cunha

Realização: Magenta gestão de cultura

Produção: Mina Cultural

O projeto é patrocinado pela Fundação ArcelorMittal por meio do Proac-ICMS da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Era uma vez…Pinocchio (Dos Clássicos Produções)

12 de outubro, sábado, às 16h.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Graciosa, 300, Centro, Diadema, SP.

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: +3 anos

Link para retirada de ingressos: Era uma vez… Pinocchio | cortesias FAM em Diadema – Sympla