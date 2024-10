Diversão em Cena leva Pinocchio a Diadema

O Diversão em Cena chega em Diadema com o espetáculo musical “Era uma vez…Pinocchio”, montagem do grupo “Dos Clássicos Produções”, que sobe ao palco do Teatro Clara Nunes, no sábado, 12, às 16h. Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

As tirinhas originais do personagem escritas pelo italiano Carlo Collodi em 1883, eram publicadas no jornal “II Giornale per i Bambini”. Pinocchio, conhecido por ser um boneco de madeira, criado por Gepetto, ganha vida após a visita da Fada Azul, e se tornou uma referência em virtude do crescimento de seu nariz a cada vez que não falava a verdade. A apresentação gratuita tem duração de 50 minutos, e é indicado para crianças a partir de 3 anos.

Sinopse

Era uma vez um antigo vilarejo. Numa casinha iluminada, vivia Gepetto, um talhador de grande talento e grande coração. Entre muitos cucos, caixinhas de música e brinquedos coloridos, havia um que era especialmente querido: Pinocchio, uma simpática marionete de madeira! Para felicidade de Gepetto, em uma noite muito especial surgiu no céu a brilhante estrela dos desejos, capaz de ouvir e conceder o sonho do coração das pessoas e, o velho talhador tinha apenas um: que seu querido Pinocchio pudesse se tornar um menino de verdade!

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Era uma vez…Pinocchio (Dos Clássicos Produções)

12 de outubro, sábado, às 16h.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Graciosa, 300, Centro, Diadema, SP.

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: +3 anos

Link para retirada de ingressos:

Era uma vez… Pinocchio | cortesias FAM em Diadema – Sympla