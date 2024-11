Diversão em Cena encerra a temporada 2024 em Diadema com Círculo das Baleias

O Diversão em Cena – projeto referência no país de circulação e formação de plateia de teatro infantil — encerra as apresentações do ano de 2024, em Diadema, em 09 de novembro, com o espetáculo “Círculo das Baleias”, que conta história de Jujuba, uma pequena baleia jubarte, nascida na Bahia, que tem como amigo, Gardel, um simpático pinguim argentino, juntos vivem aventuras até chegar ao Polo Sul. A apresentação gratuita será no Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes, às 16 horas.

O Círculo das Baleias é uma viagem ao fundo do mar. Criado em 2014 pela Cia Truks, o espetáculo já realizou temporadas em diversos teatros públicos e privados, além de participar de festivais pelo Brasil. Com direção de Wanderley Piras e tendo no elenco Cristiano Bacelar, Davi Caldas e Vanessa Silva, a peça tem 50 minutos de duração.

As crianças conhecerão uma parte do ciclo de vida das baleias jubarte, – a baleia brasileira por excelência – bem como as condições necessárias para a sobrevivência destes animais. O Círculo das Baleias propõe uma reflexão para as crianças a respeito da importância da preservação ambiental e da conservação das águas da nossa costa marítima.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Círculo das Baleias (Pia Fraus)

Diadema

9 de novembro, sábado, às 16h.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Graciosa, 300, Centro, Diadema, SP

Classificação indicativa: a partir de 5 anos

50 minutos de duração

Entrada gratuita