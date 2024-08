Diversão em Cena abre a temporada de setembro em Osasco

Abrindo a programação de setembro em Osasco, o Diversão em Cena traz o espetáculo “Rosa Pequena, Vida de Circo”, que conta as aventuras de Rosa, uma menina que viaja com o circo e mora num trailer com sua amiga, uma galinha chamada Judith. Apresentação gratuita será no Teatro Municipal Glória Giglio, no domingo, 1, às 16h. “Rosa Pequena, Vida de Circo” é um espetáculo sem falas, dirigido por Bruno Rudolf, que utiliza da técnica de bonecos e sombras para contar uma história de uma criança, Rosa, uma boneca em tamanho real que sonha voar.

“Rosa Pequena, Vida de Circo”, montagem da Companhia das Rosas, foi criada em 2017, e é resultado da parceria entre as artistas Erica Stoppel e Luara Bolandini, que buscavam investigar a relação entre a arte circense e o teatro de bonecos, e ao mesmo tempo dialogar com as crianças dando voz às questões relacionadas ao universo delas.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

Rosa é uma boneca que atua unida ao corpo das atrizes e em alguns momentos ganha vida afastada delas, além de outros objetos que ganham vida em cena, como a galinha e a miniatura da Rosa. O espetáculo estreou no Sesc Bom Retiro, em 2019, e é fruto de uma longa pesquisa das fundadoras da companhia na construção de uma dramaturgia sem palavras que utiliza diversas linguagens expressivas como ferramenta de suas criações.

FICHA TÉCNICA

Criação e Interpretação: Erica Stoppel e Luara Bolandini

Intérprete convidada: Geisa Helena/Adriana Telg

Direção geral: Bruno Rudolf

Co-criação de dramaturgia e assessoria em linguagem de animação e teatro de sombras: Luiz Andre Cherubini (grupo Sobrevento)

Colaboração na criação de dramaturgia: Vera Abbud e Nereu Afonso

Direção de arte: Dani Garcia

Criação de Trilha Sonora: Rodrigo Zanettini e Vinicius Politano

Trilha sonora: Simone Julian (flautas, sax soprano e clarinete) | Felipe Chacon (clarone e tuba) | Vinicius Politano (violão) | Rodrigo Zanettini (piano) | Gabriella Emy Dal’ Jovem (trompete) | Fábia Fusco (clarinete) | Renato Farias (trombone e souzafone) | Débora Predella (violino) | Gabriel Parreira (cello) | Katu Haí (flautas)

Gravação, mixagem e master: João Candau e Felipe Chacon | Estudio: Colméia

Desenho de luz: Domingos Quintiliano

Escultura e confecção da Rosa: Mandy

Concepção de cenário e estruturas: Erica Stoppel e Paulo Sérgio Salzano

Adereços: Jay Oliveira, Dodô Giovanetti e Bruno Rudolf

Fotografia: Carlos Gueller

Direção de Produção: Cia das Rosas

Produção: Marcelo Orquiza

Administração: Norma Souza Tozi

Coordenação Geral: Cia das Rosas

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Rosa Pequena, Vida de Circo (Companhia das Rosas)

1 de setembro, domingo, às 16h.

Teatro Municipal Glória Giglio

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara, Osasco

Capacidade de público: 410 pessoas

Classificação indicativa: 2 anos

Duração 45 minutos

Entrada Gratuita