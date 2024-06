Diversão e prática esportiva marcam o lançamento do projeto “Patins na Tenda” em Ribeirão Pires

A animação e a alegria invadiram a Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires, na noite desta quarta-feira (5), com o lançamento do projeto “Patins na Tenda”. De forma gratuita e segura, dezenas de crianças e adultos de todas as idades puderam patinar livremente no local.

A ação social está sendo realizada de forma voluntária pela Veronezi Family e a empresa Oceanlimp – Desmonte Industriais, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, que preparou a Tenda com pinturas no chão para trajetos educativos.

Moradores do Jardim Sol Nascente, Regina Ribas e Rafael Ribas, 10 anos, participaram do evento de lançamento do projeto. A mão contou que Rafael gosta muito de esportes radicais e que, ao saber da novidade, ficou empolgado. “Ele tem patins há poucos dias, e ficou muito feliz em saber que aqui tem monitores para auxiliar nas primeiras manobras”, afirmou a mãe.

Para participar é necessário comparecer ao local com patins e equipamentos de segurança (joelheira, cotoveleira, munhequeira e capacete). Iniciantes tem à disposição voluntários que ajudam nas primeiras manobras.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, abraçou o projeto. “A gestão está sempre aberta para projetos de incentivo ao esporte. Convidamos a população a conhecer essa iniciativa. E o mais importante: a praticar uma atividade física””, ressaltou.

A ação, voltada a todas as idades, se tornará semanal, sempre às quartas-feiras, das 18h30 às 22h, exceto em dias de eventos na Tenda Multicultural.