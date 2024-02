Divergência em fatura é a principal queixa no Procon Móvel em Diadema

Entre os atendimentos realizados pelo Procon Diadema no bairro Eldorado, nesta sexta-feira (16/02), a maioria está relacionada a divergência no valor da fatura de serviços essências e comércio varejista. No total, 60 pessoas passaram pelo posto itinerante. Dessas, 35 receberam orientações quando às queixas de consumo e sete geraram Carta de Informação Preliminar (CIP), que é o documento inicial para que a reclamação seja solucionada. Em relação às CIPs, a principal reclamação foi sobre comércio varejista, seguida por instituições financeiras.

A equipe formada por especialistas do direito do consumidor ainda distribuiu material informativo e esclareceu dúvidas da população.

O Procon Móvel é uma parceria entre a Prefeitura e a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Estado de São Paulo. Esta é a primeira vez, em 2024, que o ônibus da Fundação vem à Diadema. Em 2023, foram realizadas seis edições.

A coordenadora do Procon Diadema, Eliete Menezes, avalia como positiva a ação. “A iniciativa amplia o acesso dos munícipes ao serviço de proteção ao consumidor, já que o atendimento é realizado diretamente nos bairros, sem que a população precise se deslocar ao centro de Diadema para receber orientação ou formalizar a reclamação”, explica a advogada.

Atendimentos

Em 2023, dos 3.620 atendimentos realizados pela equipe do Procon, 68% (2.462) geraram Carta de Informação Preliminar (CIP), tipo de documento inicial para que a reclamação seja solucionada, e 15% (560) foram simples consultas sobre os direitos do consumidor.

Procon

A sede do Procon fica na região central da cidade e para ser atendimento é preciso ser morador de Diadema ou funcionário da municipalidade. O serviço está ligado à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e funciona de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A orientação é levar para o atendimento original e cópia de documento pessoal, comprovante de endereço e também aqueles relacionados à reclamação que deseja fazer, como notas fiscais, contas e/ou extratos de cobrança, registro de conversa ou tentativa de negociação com a empresa.

Serviço:

Procon Diadema / Escola Municipal de Educação para o Consumo

Avenida Sete de Setembro, 400 – Centro de Diadema.

Telefones: 4053 7200 / 7204 / 7205 e 7207.

Email: procon@diadema.sp.gov.br