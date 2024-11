Divaldo Franco é internado para tratamento de câncer de bexiga

O respeitado médium e figura importante do espiritismo brasileiro, Divaldo Franco, atualmente com 97 anos, encontra-se hospitalizado no Hospital São Rafael, localizado em Salvador. O internamento ocorreu na noite do último domingo, 17 de setembro, conforme comunicado pela assessoria das instituições Centro Espírita Caminho da Redenção e Obra Social Mansão do Caminho, ambas sob sua liderança.

Divaldo foi diagnosticado com câncer de bexiga, em estágio inicial, após a realização de exames médicos de rotina. De acordo com as informações divulgadas, o tumor apresenta-se pequeno e está confinado à região da bexiga. A equipe médica responsável pelo caso recomendou a hospitalização para permitir um acompanhamento mais rigoroso e contínuo do estado de saúde do líder espírita. O tratamento já foi iniciado com perspectivas otimistas para uma recuperação célere.

Durante o período em que Divaldo permanece sob cuidados médicos, as atividades programadas pelas instituições que dirige serão supervisionadas por Mário Sérgio de Almeida, que ocupa o cargo de diretor-presidente dessas entidades.

Saúde Preventiva

Este desenvolvimento ocorre em um contexto onde a saúde preventiva tem sido enfatizada por instituições médicas locais. Recentemente, um hospital particular de Salvador anunciou a disponibilização de 100 vagas gratuitas para exames de próstata, enquanto uma clínica promoveu a oferta de 300 mamografias sem custo para mulheres entre 40 e 70 anos na Bahia.