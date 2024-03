Distribuição de produtos Nike causa tumulto e deixa feridos em SP

Um evento em alusão ao Air Max Day, celebração do tênis clássico da Nike, causou tumulto e deixou feridos em São Paulo na noite desta terça-feira (26). Ao menos seis pessoas foram pisoteadas.

A loja Guadalupe, em parceria com a marca Survival, atraiu uma multidão para o bairro Paraíso (zona sul) com a promessa de distribuição gratuita de produtos Nike como o tênis Air Max DN.

O evento ocorreu na região da loja, na av. Bernardino de Campos, e foi divulgada nas redes sociais. Nas publicações os organizadores diziam que não haveria fila e que os produtos não seriam entregues por ordem de chegada, que tudo dependeria da sorte.

A loja Guadalupe foi procurada por telefone e mensagens em rede social e WhatsApp e respondeu que a reportagem deveria procurar assessoria da Nike. Em nota, a Nike afirmou que o engajamento do evento superou as expectativas iniciais.

“No entanto, é com pesar que relatamos que durante o evento algumas pessoas precisaram de atendimento médico. É importante ressaltar que, felizmente, nenhum dos casos apresentou maior gravidade”, afirmou.

“A organização está em contato com as respectivas famílias das pessoas afetadas para prestar assistência. Nossa prioridade é apoiar as pessoas que precisaram de atendimento médico para que se recuperem completamente”, acrescentou a Nike.

A Survival também foi questionada via rede social, mas não respondeu.

De acordo com a Polícia Militar, o tumulto aconteceu por volta das 19h30. Os seis feridos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para diferentes unidades de saúde.

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado, mas disse que apenas a PM poderia dar informações sobre a ocorrência.

A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos sobre quantas pessoas foram atendidas pelo Samu, o estado de saúde delas ou para onde foram encaminhadas.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que não encontrou registro da ocorrência até o momento.