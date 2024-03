Disputas acirradas marcam primeiro dia do Rally Barretos

Diferenças mínimas marcaram o primeiro dia do 14° Rally Barretos, prova de abertura dos campeonatos brasileiros de Rally Baja (Moto / UTV) e Rally Raid (carros). Pilotos e navegadores enfrentaram uma especial de 140km na cidade paulista que se tornou ainda mais prazerosa com a chuva da véspera, que compactou o piso e reduziu a poeira.



O dia começou com o prólogo, no Parque do Peão, para determinar a ordem de largada. No Baja, não há planilha e os competidores se orientam com a sinalização colocada ao longo do percurso. Já o Rally Raid segue o formato de provas como Dakar e Sertões – um livro de bordo indica aos navegadores os pontos de atenção e mudanças de direção.



Sobre duas rodas, Francine Rossi (Kawasaki KLX 450R / Rossi Rally Team), atual campeão brasileiro, levou a melhor, mas não com a vantagem habitual. Ele superou Fabrício Bianchini (Husqvarna FE 450 / Bianchini Rally) por apenas 6s97, após uma penalização. João Paulo Fornazari (Sherco) fechou o dia com a terceira posição.

Fracine Rossi levou primeiro dia da prova nas motos por diferença apertada – Alexandre Bernardo/Photo Action





“A prova foi maravilhosa, bastante rápida, com muitas lombas e algumas curvas que apareciam de surpresa. Bem veloz e prazerosa, adorei pilotar a moto nessas condições, foi ótimo. Barretos é sempre nota 10”, destacou o mineiro Rossi.



Entre os UTVs, Kaíque Bentivoglio (Polaris RZR Pro R / Polaris One) destoou do equilíbrio das demais modalidades e sobrou na especial. Venceu com vantagem de 1min03 sobre Conrado Matsumoto (Can-Am Maverick X3 / Cotton Racing). Terceira posição para João Pedro Franciosi (Polaris RZR Pro R / Cotton Racing).



Para Bentivoglio, que também é navegador de Lucas Moraes nas provas de longa duração, um começo de campeonato bem diferente do anterior, quando os pontos perdidos no começo da temporada pesaram na definição do título. “Uma especial muito legal, no estilo que eu gosto de andar, é muito bom começar com o pé direito. Estou bastante animado, espero ter mais um ótimo dia amanhã”.



Já na disputa dos carros, Gunter Hinkelmann / Weidner Moreira (Ford Ranger V8 / X Rally) superaram Luiz Nacif / Erick Silveira (Ford Ranger V8 / X Rally). Completando o trio das Ranger, Pedro Prado / Josi Koerich terminaram em terceiro.



“Estou bem feliz. Nada melhor do que começar o campeonato ganhando. Foi uma prova rápida, estilo WRC, eletrizante, adrenalina total. Venho do Dakar, de uma etapa do Mundial de Baja e estava aquecido. Hoje o mental e o físico tinham de estar muito bem. Como estamos apenas 22 segundos à frente do segundo colocado, não tem como aliviar. É manter a intensidade”, resumiu Hinkelmann.



O sábado de ação no 14° Rally Barretos terminou com o Super Prime, em que pilotos e navegadores deram show para o público na pista montada no Parque do Peão, onde está montada a estrutura das equipes e da organização.



Neste domingo, carros, motos e UTVs encaram mais uma passagem pela especial de 140km. A largada da primeira moto está prevista para as 8h. Os campeões do 14° Rally Barretos serão premiados também no Parque do Peão.

14° Rally Barretos

Brasileiro de Rally Baja CBM / Rally Raid CBA – primeira etapa



Primeiro dia

(resultados extra-oficiais)



Motos

1. Francine Rossi (Kawasaki KLX 450R / Rossi Rally Team), 1h48min00

2. Fabrício Bianchini (Husqvarna FE 450 / Bianchini Rally), 1h48min07

3. João Paulo Fornazari (Sherco), 1h50min38

4. Bruno Aguilera (KTM 450 EXC-F / Cabritu Racing – Dirt Dogs), 1h53min42

5. Rafael Silvestre (Gasgas 450 / Dust Rally Team), 1h53min47



UTV

1. Kaíque Bentivoglio (Polaris RZR Pro R / Polaris One), 1h40min32

2. Conrado Matsumoto (Can-Am Maverick X3 / Cotton Racing), 1h41min36

3. João Pedro Franciosi (Polaris RZR Pro R / Cotton Racing), 1h42min46

4. Nuno Fojo (Polaris RZR Pro R Ultimate / Polaris Racing), 1h43min17

5. Jorge Wagenfuhr (Polaris RZR Pro R / Lifesil), 1h43min18



Carro

1. Gunter Hinkelmann / Weidner Moreira (Ford Ranger V8 / X Rally), 1h42min15

2. Luiz Nacif / Erick Silveira (Ford Ranger V8 / X Rally), 1h44min02

3. Pedro Prado / Josi Koerich (Ford Ranger V8 / X Rally), 1h45min22

4. Paulo Góes / Jefferson Teixeira (Ford Ranger V8 / SFI Chips Rally Team), 1h46min03

5. Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz (Ford Ranger V8 / Bulldog Racing), 1h46min06





O 14º Rally Barretos tem apoio da Prefeitura Municipal de Barretos e Os Independentes.