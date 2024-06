Disney Magic Run é realizada pela primeira vez em Curitiba

No primeiro domingo de agosto, dia 4, Curitiba será palco de um evento inesquecível. Pela primeira vez, a capital paranaense sediará a Disney Magic Run, uma corrida encantadora que promove a união entre família e esporte, proporcionando uma experiência única com os personagens mais amados do mundo.

Com percurso de 5 km de corrida e 2,5 km de caminhada, a expectativa é reunir 6 mil inscritos, entre atletas e famílias. Durante o evento, os participantes estarão envolvidos em atrações e brincadeiras com personagens icônicos como Mickey e Minnie.

A Disney Magic Run terá seu ponto de partida na Universidade Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Ecoville), instituição que faz parte do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul. Os inscritos serão recebidos numa arena especialmente montada para o evento, a partir das 5h da manhã. A área de 11 mil metros quadrados é coberta, segura e controlada, para maior conforto dos participantes. O aquecimento para a corrida está programado para às 6h30, com a largada às 7h, enquanto aqueles que vão caminhar se aquecem às 7h e partem às 7h30. Os percursos serão realizados dentro do campus e nas ruas próximas.

O envolvimento de empresas com patrocínios e ativações proporciona uma interação única entre atletas, famílias, fãs da Disney e marcas patrocinadoras. O evento oferece várias formas de engajamento com o público, incluindo programações de palco, interações com personagens e compra de produtos na loja oficial da Disney. Além disso, conta com infraestrutura completa para os participantes, que inclui áreas de hidratação e massagem, fraldário, guarda-volumes, vestiários, áreas para carrinhos de bebê e espaços pet-friendly, bem como a oportunidade de desfrutar da infraestrutura de lazer da Universidade Positivo, como o lago e a ampla área com grama.

A última edição da Disney Magic Run ocorreu em 2023 no Parque Ibirapuera, em São Paulo, atraindo tanto atletas experientes quanto famílias inteiras, esgotando a totalidade das 10 mil vagas disponíveis em apenas 24 horas após a abertura das inscrições. Este evento é parte do compromisso contínuo da Disney, a maior franquia do mundo que celebrou seu centenário de história, de promover um estilo de vida saudável. Por meio de suas histórias, conteúdos e personagens icônicos, a marca incentiva a prática de atividades esportivas e ao ar livre.

Inscrição

A pré-venda da edição Curitiba será exclusiva para clientes da Caixa Econômica Federal, e acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho com desconto de 10% sobre o valor do lote promocional. A venda para o público geral inicia no dia 25 de junho, com um primeiro lote promocional limitado, no valor de R$ 199,00. As inscrições podem ser feitas até às 12h do dia 28 de julho, ou até quando for preenchido o limite máximo de atletas (6 mil). Os pagamentos poderão ser feitos via cartão de crédito e débito. Já o pagamento com boleto bancário poderá ser feito somente até dia 24 de julho, ou até quando for preenchido o limite de inscritos.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, de forma on-line pelo site https://disneymagicruncuritiba.com.br/ que estará no ar a partir do dia 17 de junho. Ao informar que deseja se inscrever, o participante será direcionado para a plataforma Ticket Sports, onde seguirá com a inscrição. Não serão aceitas inscrições por telefone, WhatsApp, e-mail ou outros meios.

Retirada do kit

O kit individual para participação inclui camiseta (corrida ou caminhada), número de competidor com chip de cronometragem e sacochila. Todos os atletas inscritos na prova receberão também a medalha de conclusão, que será entregue na Arena para todos que concluírem a prova.

A retirada do kit acontecerá no sábado, 3 de agosto, na Universidade Positivo, das 9h às 19h. O atleta deve apresentar documento de identificação (RG ou carteira de habilitação) e comprovante de inscrição. Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá fazê-lo em seu lugar. Para isto, basta levar assinado o termo de autorização de retirada por terceiros disponível no site do evento, acompanhado da confirmação da inscrição e da cópia de um documento.

No percurso de 5 km a idade mínima é de 15 anos, completados em 2024. Para a caminhada, serão aceitas inscrições a partir de 2 anos, completos em 2024.

A Disney Magic Run Curitiba conta com a apresentação da Caixa Econômica Federal, patrocínio da Universidade Positivo e Arlequim, e apoio do Colégio Positivo, ParkShoppingBarigüi, Vitao Alimentos, Viaje Paraná e Grupo RIC. A realização do evento é da AirPromo e da Global Vita Sports.

SERVIÇO

DISNEY MAGIC RUN CURITIBA 2024

Data do evento: 4 de agosto

Data para retirada do kit: 3 de agosto

Local: Câmpus Universidade Positivo – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Ecoville

Horário: a partir das 5h (Retirada dos Kits no sábado, dia 3/8, das 9h às 19h)

Mais informações: https://disneymagicruncuritiba.com.br/

Realização: AirPromo e Global Vita Sports

Apresentado por: Caixa Econômica Federal

Patrocínio: Universidade Positivo, Arlequim

Apoio: Colégio Positivo, ParkShoppingBarigüi, Vitao Alimentos, Viaje Paraná e Grupo RIC