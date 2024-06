Dise prende homem e apreende drogas em ‘casa bomba’ no Vale do Paraíba

A Polícia Civil, por meio da Delegacia De Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), encontrou, na terça-feira (25), uma “casa bomba” com 35 quilos de drogas em Lorena, região do Vale do Paraíba. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante.

Os agentes receberam denúncias sobre o suspeito, que estaria vendendo drogas na região e, então, iniciaram as investigações.

Após investigações, a equipe passou a monitorar o local e identificou o criminoso no imóvel, que era usada como depósito de drogas e ponto de encontro para traficantes.

Os policiais abordaram o suspeito quando ele saía da residência. No imóvel foram encontrados 63 tijolos de maconha e cinco de cocaína, além de uma balança de precisão, embalagens e objetos para fracionamento da droga.

Os entorpecentes foram apreendidos e o suspeito foi encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Dise de Guaratinguetá.