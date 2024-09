Dise prende homem com drogas, armas e cigarros contrabandeados no Vale do Paraíba

Mais de 30 quilos de maconha e armas de fogo ilegais foram encontrados escondidos em uma churrasqueira na casa de um homem, de 37 anos, em Jacareí, no Vale do Paraíba. O flagrante aconteceu na quarta-feira (11) após uma equipe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) interceptar o suspeito, que transportava cigarros contrabandeados.

Os agentes receberam uma denúncia sobre venda ilegal de cigarros e passaram a acompanhá-lo pela cidade. De acordo com a equipe, ele costumava escolher áreas de difícil monitoramento para vender as “mercadorias”.

O criminoso pretendia realizar a entrega dos cigarros em um estacionamento, quando foi abordado pelos policiais. No porta-malas do veículo, havia uma caixa com 10 mil cigarros.

Os investigadores foram até a casa do homem, onde outras oito caixas foram apreendidas. Durante as buscas, também localizaram uma balança de precisão e 44 tijolos de maconha. Além disso, duas armas — uma pistola 380 e uma espingarda .28 —, munições e anotações, possivelmente relacionadas ao tráfico foram encontradas. O suspeito foi encaminhado à delegacia de Jacareí.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma.