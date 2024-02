DISE prende dupla e apreende mais de 2,3 mil porções de drogas em Guaratinguetá

Dois homens, de 37 e 18 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste sábado (17), no Jd. Primavera, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Na ocasião, mais de 2,3 mil porções de drogas, entre crack, maconha e cocaína, foram apreendidas no local.

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) receberam informações de que dois suspeitos traficavam na região. As drogas eram produzidas e embaladas para a venda em dois apartamentos de um mesmo condomínio.

Após a denúncia, policias à paisana passaram a monitorar o local e viram o momento em um homem desembarcou de um carro por aplicativo levando três mochilas. Duas delas foram entregues em um dos apartamentos, e a uma outra, no segundo imóvel.

A equipe foi até o primeiro apartamento, sendo recebida pelo suspeito mais velho. Ele autorizou a entrada dos policiais, que encontraram as duas mochilas com cocaína e crack. Também foram apreendidas no local balanças de precisão, potes de com um pó químico e peneiras, materiais usados para produção de drogas.

No apartamento seguinte, os policias foram recebidos pelo outro suspeito, que, ao perceber a chegada dos agentes na porta, jogou uma mochila pela janela. A bolsa foi apreendida por um outro policial que aguardava na parte térrea. Dentro, além de drogas, também foram encontradas uma balança de precisão e dois rádios comunicadores.

No total, mais de 2,3 mil porções de drogas, que pesaram cerca de 2 quilos, foram recolhidas. A dupla foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia Seccional de Guaratinguetá, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.