Dise prende 12 integrantes de facção criminosa no interior de São Paulo

Após meses de monitoramento do esquema de tráfico da quadrilha, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), prendeu nove homens e três mulheres, sendo quatro foragidos da Justiça, na terça-feira (8), em Itapetininga, interior de São Paulo. Os suspeitos faziam parte de uma facção criminosa especializada na venda de drogas e em crimes patrimoniais.

Durante as investigações, os policiais localizaram um endereço usado pela quadrilha como “casa do tráfico”. O bando operava principalmente no bairro Tupy e em outros locais da cidade para cometer os delitos.

O caso foi encaminhado à Justiça, que expediu os mandados de busca e apreensão domiciliar. Diante disso, os policiais deram início ao cumprimento de dez ordens judiciais durante a operação denominada Tupy, em alusão ao bairro. A ação da Dise contou com o apoio da Polícia Militar e da equipe do canil da Guarda Civil Municipal.

Nos endereços vinculados à quadrilha, os suspeitos foram abordados. Um deles apresentou documentos falsos, mas foi posteriormente identificado.

Após as buscas, a operação resultou na apreensão de três armas de fogo, dois simulacros, além de 6,4 mil pinos de cocaína, porções de K9, três quilos de maconha, meio quilo de crack e mil reais em espécie. Também foram confiscados apetrechos para o preparo das drogas, embalagens, balanças de precisão e a contabilidade do tráfico. Todo o material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia.

Os 12 suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de organização criminosa, tráfico e associação ao tráfico de drogas, além de posse e porte ilegal de arma de fogo na Dise do município.