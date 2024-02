Dise fecha ‘laboratório’ de drogas e apreende 192 quilos de crack e cocaína em Itapecerica da Serra

A Polícia Civil fechou um imóvel inabitado utilizado como “laboratório” de drogas em uma chácara na rua Vargem Grande, município de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. No local, foram encontrados mais de 190 quilos de entorpecentes, entre crack e cocaína, além de equipamentos para o preparo das drogas. A apreensão aconteceu nesta quarta-feira (21).

Policiais da 4ª Delegacia da Divisão de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) receberam denúncia anônima sobre um casal que foi preso por transportar pasta base de cocaína no Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado. Segundo as informações, a dupla pegava as drogas em um imóvel rural na cidade de Itapecerica da Serra.

Com as informações do local, os policiais foram até o endereço e viram que na casa não havia moradores e estava sem numeração. Ao se aproximarem, sentiram um forte cheiro de drogas e resolveram entrar.

Nos cômodos do imóvel, foram encontrados 136,4 quilos de cocaína e 56,3 quilos de crack, que após somados totalizaram 192,7 quilos de drogas.

Além disso, foram recolhidos um fogão, duas prensas, duas balanças de precisão, oito liquidificadores, três peneiras, um tambor, uma panela, nove baldes, uma bacia, vários moldes plásticos, fitas adesivas e maquinários e apetrechos utilizados no processamento das drogas.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à 4ª Delegacia da Dise, do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.