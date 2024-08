Dise fecha ‘fábrica’ de ecstasy em Jundiaí

Na quinta-feira (8), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), fechou uma “fábrica” usada para a produção em larga escala de ecstasy em Jundiaí, no interior de São Paulo. Foram apreendidos mais de 5,5 mil comprimidos da droga e uma máquina de fabricação. Um homem de 34 anos foi preso.

Durante uma ação na região, a equipe recebeu informações sobre o local suspeito de ser utilizado por traficantes para a produção da droga.

Os investigadores foram até o endereço e flagraram um suspeito entrando no imóvel. Em um carro, os agentes encontraram um saco com comprimidos e maconha. O homem foi detido.

Dentro do imóvel, além do ecstasy e quatro porções de maconha “in natura”, a polícia encontrou uma máquina de produção de comprimidos, hormônios e medicamentos de venda controlada. O carro utilizado no transporte das drogas também foi apreendido.

O caso foi registrado na Dise de Jundiaí como falsificação e adulteração de produtos terapêuticos, tráfico e fabricação de drogas. O suspeito permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para localizar outros envolvidos no esquema.