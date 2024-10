Dise encontra mais de meia tonelada de drogas em carga de carnes em Campinas

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) no sábado (12). Ele transportava mais de meia tonelada de maconha e cocaína escondidas em uma carga de carnes. A abordagem aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo.

Os agentes investigavam possíveis rotas interestaduais usadas por criminosos para facilitar o transporte de drogas até a capital paulista. Durante o monitoramento de veículos na região, a equipe recebeu informações sobre a localização de um caminhão que estaria carregado com entorpecentes.

O suspeito foi identificado, e os agentes interceptaram o veículo. Segundo a Polícia Civil, o homem trabalhava há dois meses em uma transportadora e saiu do Paraná com destino à capital paulista.

Em contato com a empresa, os policiais descobriram que o suspeito não havia saído do trajeto, mas que estacionou por cerca de 30 minutos na cidade de Pontes, no Mato Grosso do Sul, e que a temperatura da carga de carnes refrigeradas havia diminuído.

Durante a abordagem, o suspeito recebeu uma ligação em que um segundo envolvido confirmava o transporte das drogas. O criminoso foi levado até um frigorífico nas proximidades, onde a equipe iniciou a vistoria.

Foram encontrados e apreendidos 748 tijolos de cocaína e 282 de maconha, totalizando 670 quilos.

O homem foi detido e levado à 2ª Dise de Campinas, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, localização e entrega de veículos.