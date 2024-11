Dise descobre esquema de transporte de drogas e apreende 200 kg de cocaína no interior de SP

Policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Santos apreenderam, no domingo (3), 200 quilos de cocaína que estavam sendo transportados em dois veículos em em Paulínia, no interior paulista. Três suspeitos foram presos — um passageiro e dois motoristas. O trio pretendia levar a droga até a Baixada Santista, no litoral do estado.

A apreensão faz parte de uma operação para desarticular quadrilhas que abastecem o tráfico nos municípios do litoral e impedir que a droga chegue ao Porto de Santos, principal meio de envio para outros países.

As investigações apontaram que os criminosos utilizavam galpões e imóveis no município de Campinas para armazenar drogas. A Polícia Civil passou a monitorar a movimentação de veículos que saíam do interior do estado com destino a Santos e descobriu que os entorpecentes eram escondidos no compartimento de carga dos caminhões, e depois eram transferidos para um carro, ainda durante o trajeto.

Os policiais de Santos identificaram a placa, localizaram o carro que seria usado pelos criminosos e foram até o endereço. Na rodovia Professor Zeferino Vaz, em Paulínia, a equipe abordou o motorista que estava estacionado no acostamento, próximo a um conjunto de caminhões e carretas, além dos outros comparsas.

O trio alegou que transportava paletes. Diante da suspeita, todos foram levados à delegacia. Durante a vistoria, a equipe encontrou R$ 16 mil em espécie, além de cinco caixas no baú do caminhão, com 199 tijolos da droga, e um no carro. Após o flagrante, os suspeitos foram presos, e o caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na 2ª Dise.