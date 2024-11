Dise descobre esquema de quadrilha responsável pelo tráfico de drogas no interior de SP

A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) descobriu um esquema de uma quadrilha, especializada no embalo, distribuição e venda de drogas, na região de Marília, no interior de São Paulo. Ao todo, dez mandados de busca foram cumpridos em endereços ligados ao bando, na terça-feira (26). Armas, munições e R$ 6,1 mil em espécie foram apreendidos.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça logo após os policiais civis identificarem os suspeitos, por meio de trabalhos de inteligência. Segundo as investigações, o bando é especializados na logística do crime, que consistia na distribuição de entorpecentes.

Para interromper as atividades da quadrilha, os agentes deram início ao cumprimento dos mandados. Em uma das casas, a equipe encontrou um revólver e uma carabina, além das munições. Em outros dois endereços, um celular, pen drives, R$ 6,1 mil em espécie e 28 pacotes com mil pinos em cada foram apreendidos. Tudo foi encaminhado à perícia.

As informações recolhidas serão usadas para auxiliar as demais investigações para desarticular a quadrilha.

Os casos foram registrados como localização e apreensão de objetos na Dise de Marília. As buscas pelos integrantes prosseguem.