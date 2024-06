Dise de Itanhaém prende 4 integrantes de organização criminosa que atuava com tráfico no litoral

Quatro integrantes de uma organização criminosa que atuava com o tráfico de drogas no litoral sul de São Paulo foram presos nesta terça-feira (4).

A prisão foi realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Itanhaém, que investigava o caso há pelo menos seis meses.

Hoje os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão decorrentes das investigações. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça.

Três suspeitos, entre 20 e 28 anos, foram presos em Itanhaém, nos bairros Oásis e Nova Itanhaém. A outra integrante, de 25, foi encontrada no bairro Nova Mirim, em Praia Grande.

Na casa de cada um dos detidos foram apreendidos quatro celulares. O material será analisado na continuidade das investigações.

Os policiais também apuraram que havia drogas escondidas em um terreno no bairro Oásis. No local, foi localizada uma mochila com quase três mil entorpecentes, entre cocaína, maconha, K2, skunk, haxixe e crack.

Os casos foram registrados como cumprimento de mandado de prisão temporária, cumprimento de mandado de busca e apreensão, localização e apreensão de objeto e captura de procurado na Dise de Itanhaém.