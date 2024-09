Dise de Carapicuíba deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em cidades da capital, da Grande São Paulo e em outros municípios do litoral sul contra uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nesta segunda-feira (30). Até o momento, um homem foi preso e duas armas foram apreendidas, além de munições e drogas.

Os agentes começaram a monitorar o bando em abril, quando as investigações apontaram o envolvimento no esquema criminoso. Após a comprovação da ação da quadrilha, o caso foi encaminhado à Justiça, que expediu os mandados judiciais para os endereços ligados aos suspeitos.

No total, são cumpridos 26 mandados de busca e apreensão. Só em Carapicuíba, foram apreendidos uma pistola calibre 380 e um revólver .38 com a numeração raspada, além de munições, dinheiro em espécie, dois veículos e eletrônicos. Ainda no local, a equipe encontrou 40 tijolos de maconha.

A ação segue em andamento, assim como os trabalhos de inteligência para desmantelar a quadrilha.