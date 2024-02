DISE de Campinas prende sete e apreende mais de 2 toneladas de maconha em Guarulhos

Sete homens, com idades entre 20 e 42 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico em um galpão, no bairro Bonsucesso, em Guarulhos. Cerca de 2 toneladas de drogas foram apreendidas no local, além dos celulares dos indiciados.

Policiais civis da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Campinas, em investigação para identificar rotas de transporte de drogas, descobriram que uma grande carga de entorpecentes seria entregue em um galpão de Guarulhos e distribuída para cidades do interior de São Paulo.

A equipe foi até Guarulhos e encontrou os dois carros descritos na denúncia, uma caminhonete e um táxi. Os policiais acompanharam de longe os veículos, que os levaram até um galpão. A caminhonete entrou no armazém e, depois de um tempo, saiu e foi abordada a quilômetros de distância do local. Dentro do veículo, ocupado por dois suspeitos, foram encontrados diversos tabletes de maconha.

Já os outros policiais que aguardavam em frente ao galpão abordaram o outro veículo, também ocupado por duas pessoas, e entrou no local, onde havia mais três homens. No galpão, também descobriram mais tijolos de maconha.

No total, 2,3 toneladas de maconha foram apreendidas, e os sete homens, conduzidos à unidade de detenção do 1º DP de Guarulhos. Um deles ainda chegou a confessar que foi contratado para levar a droga até a cidade de Ribeirão Pires. O caso foi registrado como Tráfico de drogas e associação.